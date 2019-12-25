Политика
Московский КомсомолецРоссия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Экономика
Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку
Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Политика
В США разрабатывают тактику информационной войны против России
Ранее глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти сообщал, что в преддверии выборов 2020 года американские военные активно готовят концепции информационной войны в киберпространстве.
Космос
Момент посадки нового космического корабля Starliner попал на видео
NASA в своем Twitter-аккаунте опубликовало кадры приземления в Нью-Мехико нового космического корабля Starliner, совершившего свой первый испытательный полет.
Политика
В США изучают возможности усилить позиции в Средиземноморье
Трубопровод, говорилось в материале, планируется проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, а принимая участие в проекте газопровода, правительство Греции идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
Гаджеты
Первая дискретная видеокарта Intel получит всего лишь 96 исполнительных блоков
Во всех трёх записях в базе ЕЭК указано, что графические процессоры обладают 96 исполнительными блоками (Execution Units, EU).
Политика
Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Авто
Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Происшествия
У задержанного генерала ФТС обнаружили золотые слитки и дорогие часы
В ходе обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка следователи обнаружили крупные денежные средства, слитки золота и часы люксовых брендов.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Хоккей
Путин сыграл в хоккей на Красной площади
Биатлон
Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»
На старт индивидуальной гонки на 15 км у женщин выйдут 47 участниц. У мужчин на спринт заявлены 72 биатлониста.
Экономика
Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка
В декабре банк зарегистрировал дополнительный выпуск акций на 40,085 млрд руб. Допэмиссия акций Промсвязьбанка была частично оплачена акциями Связь-банка, принадлежащими государству, поясняется в пресс-релизе.
Общество
Свинка Пеппа засудила российского двойника
Британская Entertainment One UK, владеющая правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей с компании «Симбат» за изображение похожего персонажа на детских конструкторах.
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Авто
Производство внедорожника Aurus Komendant начнется в 2022 году
Старт серийного производства внедорожника Aurus Komendant на мощностях Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане запланирован на 2022 год.
Космос
В БФУ поставили под сомнение безграничность Вселенной
Астрофизики Балтийского федерального университета имени Канта Артем Асташенок и Александр Тепляков предложили теорию, согласно которой у Вселенной есть границы и нет тёмной энергии.
Гаджеты
MediaTek представила 5G-процессор для смартфонов среднего класса
Ожидается, что первые смартфоны с MediaTek Dimensity 800 появятся в продаже во втором квартале 2020 года.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе майонеза
Умеренное употребление майонеза не навредит организму. Кроме того, соус может принести пользу.
Происшествия
Подростка забили гантелью и битой после отказа полиции искать его
Выяснилось, что двое мужчин похитили его и потребовали выкуп, а потом забили до смерти битой и гантелью.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
Космос
Эфиопия впервые запустила космический спутник
Спутник Эфиопии был впервые запущен в космос, передает информационное агентство Reuters.
Кино
На Новый год россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Политика
Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений
Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры
Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Технологии
The Verge: чем запомнится десятилетие
The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.