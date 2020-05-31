Энергетика
ИА Красная ВеснаРоссия согласилась перенести встречу ОПЕК+ — Reuters
Перенос встречи ОПЕК+ на 4 июня одобрила Россия, 31 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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Общество
В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса
НТВ вчера в 01:36
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Футбол
Чемпионшип возобновится 20 июня
Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.
Чемпионат 16:39
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Авто
Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках
Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
Motor 15:44
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Политика
Путин объявил день парада 24 июня общероссийским выходным
Мойка78 29 мая в 13:42
Культура
Каминг-ауты, самоубийства и изнасилования в главных сериалах июня
Полнометражный фильм, основанный на романе Бекки Альберталли «Саймон и программа Homo sapiens», рассказывал о проблемах каминг-аута в подростковом возрасте, гомофобии и буллинге.
Lenta.ru 17:02
Экономика
Что изменится в российских законах в июне
С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.
РБК 17:00
Общество
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка
В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск.
Областная газета 12:37
Космос
В «Роскосмосе» оценили запуск пилотируемого корабля Илона Маска
URA.Ru вчера в 22:32
Политика
В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»
Известия вчера в 22:15
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
США объявят движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией.
Коммерсантъ 15:08
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Хоккей
Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?
Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Спорт
Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе
Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
Известия 16:20
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Футбол
Неймар опубликовал фото в розовом костюме
Чемпионат 15:47
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Здоровье
Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов
Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным».
РБК 29 мая в 06:18
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ 13:32
Армия и оружие
Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна вчера в 02:19