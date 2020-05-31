Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаРоссия согласилась перенести встречу ОПЕК+ — Reuters

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Перенос встречи ОПЕК+ на 4 июня одобрила Россия, 31 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
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Россия согласилась перенести встречу ОПЕК+ — Reuters

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