Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+. По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России.

Общество Почти 400 человек умерли от коронавируса за сутки в Испании За минувшие сутки число летальных исходов после заражения коронавирусом нового типа в Испании возросло до 1720, сообщается на сайте испанского министерства здравоохранения.

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Армия и оружие Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства.

Здоровье Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.