Энергетика

Daily StormDaily StormРоссия согласилась сделать Белоруссии скидку на нефть

Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+. По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России.
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Lenta.ruвчера в 08:22

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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
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REGNUM 06:08
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Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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«Арсенал» планирует продать пятерых футболистов летом

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Армия и оружие

Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта

Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства.
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Катамараны оборудуют автономной системой управления. Это позволит проводить безэкипажную эксплуатацию.
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Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
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