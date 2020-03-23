Энергетика
Daily StormРоссия согласилась сделать Белоруссии скидку на нефть
Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+. По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России.
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Reuters: Россия готова с апреля восстановить поставки нефти в Белоруссию со скидкой
Коммерсантъвчера в 09:55
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