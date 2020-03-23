Энергетика

Daily StormDaily StormРоссия согласилась сделать Белоруссии скидку на нефть

Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+. По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России.
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Комментарии

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ЦБ РФ продал валюту на 13,3 млрд рублей

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Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
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На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
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«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
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