Энергетика
Daily StormРоссия согласилась сделать Белоруссии скидку на нефть
Агентство указывает, что скидка на поставки нефти для Минска стала возможной благодаря развалу сделки Москвы с ОПЕК+. По сведениям «Интерфакса», не весь объем премии к цене поставок по 15,7 доллара за тонну нефти будет доставаться компаниям, часть ее уйдет в бюджет России.
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Reuters: Россия готова с апреля восстановить поставки нефти в Белоруссию со скидкой
Коммерсантъвчера в 09:55
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Комментарии
Происшествия
Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак
Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Футбол
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу
Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Футбол
Игроки дортмундской «Боруссии» отказались от 20% зарплат
Игроки дортмундской «Боруссии» пошли навстречу руководству клуба и отказались от 20% заработных плат на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии коронавируса, сообщает Bild.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Футбол
Беленов рассказал о блате при переходе в российский топ-клуб
Голкипер «Уфы» Александр Беленов рассказал, при каком условии можно попасть в топ-клуб РПЛ.
Финансы
ЦБ РФ продал валюту на 13,3 млрд рублей
Центробанк в целях снижения волатильности рубля продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Политика
Назван срок окончания эпидемии коронавируса на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив назвала срок окончания эпидемии коронавируса в стране.
Общество
Российским регионам поручили ограничить посещение церквей и мечетей
Как пишет РБК, рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, дала задание проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Финансы
Курс рубля растет на открытии торгов
На торгах на лондонской бирже ICE цена майских фьючерсов нефти Brent выросла на 4,2%, до $28,2 за баррель.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — рассказала глава ведомства.
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Общество
РБК: врачам поликлиники Минобороны поручили самим шить себе маски
Руководство основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве поручило медперсоналу самостоятельно шить себе медицинские маски из-за их дефицита.
Финансы
Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут поддерживать PCIe 4.0
Самым интересным же стало то, что процессоры Rocket Lake-S получат 20 линий PCI Express 4.0.
Происшествия
ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку
Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
Общество
Чиновницу из Воронежа уволили из-за скандала с детскими путевками
Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил директора управления социальной защиты Воробьевского района, сотрудники которого на выделенные государством путевки для больных и малоимущих детей отправили отдыхать своих детей.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Сервис видеоконференций Zoom подорожал вдвое из-за коронавируса
За последние шесть торговых дней акции сервиса видеоконференций Zoom на бирже NASDAQ выросли более чем на 40%.
Общество
В домах престарелых в Испании находят умерших от коронавируса стариков
Испанские военные, которые участвуют в обеззараживании домов престарелых, находят стариков, умерших от коронавируса прямо в своих постелях, рассказала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.