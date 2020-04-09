Энергетика
Lenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
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с чего всё началось
Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.РБКвчера в 13:23
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Энергетика
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Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
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Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65 c OLED матрицей.
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
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Воронеж, 9 апреля 2020, 10:40 — REGNUM 15 тыс. рублей заплатит житель Воронежской области за нарушение режима обязательной самоизоляции.