Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
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с чего всё началось

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 13:23

Подробнее о событии

Источник: Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи, чем на 1,6 млн б/с

ТАСС04:14

Россия выразила готовность сократить добычу нефти на 14%

Взгляд.рувчера в 13:42

Россия может сократить добычу нефти

Хакасия-Информ00:56

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБКвчера в 13:23

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

ФАНвчера в 14:14

СМИ: Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

URA.Ruвчера в 13:57

Что Россия выигрывает в нефтяной войне

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:35, Ашберн

Комментарии

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Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
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В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИАМО 02:38
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ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru вчера в 07:15
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Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
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Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса накануне говорил президент Владимир Путин.
Вести Кузбасс 02:15
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В Челябинской области школьник разместил в сети фейк о коронавирусе

На электронной странице паблика анонимный пользователь разместил информацию о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции автотранспорт больше не будут заправлять топливом на местной станции.
Челябинский обзор 00:29
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
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«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
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Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Газета.Ru 02:55
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Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
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Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
REGNUM 04:04
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Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07 апреля в 03:54
Общество

В Свердловской области подтверждено три новых случая коронавируса

В Свердловской области за последние сутки подтверждено три новых случая коронавируса.
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Представлен телевизор Huawei Vision Smart TV X65 за $3540

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65 c OLED матрицей.
Piter.tv 02:23
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Технологии

Sony показала новый геймпад для PlayStation 5

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«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
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Минздрав запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для информирования о коронавирусе

Минздрав запустил чат-боты в мессенджерах ICQ New и WhatsApp, с помощью которых можно получить ответы на вопросы о новой коронавирусной инфекции, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.
ТАСС 04:16
Происшествия

В Брянской области выявили 40 новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Брянской области увеличилось на 40 человек.
РБК 03:25
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
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Гретцки хочет первым пожать руку Овечкину, когда тот побьёт его рекорд

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Гудков довел Собчак до слез в эфире ее YouTube-шоу

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Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
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Жителя Воронежской области оштрафовали за нарушение самоизоляции

Воронеж, 9 апреля 2020, 10:40 — REGNUM 15 тыс. рублей заплатит житель Воронежской области за нарушение режима обязательной самоизоляции.
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