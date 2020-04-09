Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
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с чего всё началось

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 13:23

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Что Россия выигрывает в нефтяной войне

РИА Новости01:00

Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 14:25

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБКвчера в 13:23

В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%

RT на русскомвчера в 14:12

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

ТАССвчера в 14:06

В Минэнерго рассказали, при каком условии готовы участвовать в сделке ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:24

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

ФАНвчера в 14:14
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Комментарии

Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:41
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области.
Известия 01:05
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Происшествия

Четыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

Вести.Ru вчера в 21:57
Футбол

Смолов рассказал о перелете в Москву из Испании

Спорт-Экспресс вчера в 11:09
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Общество

В Омск прилетели 320 потенциальных носителей коронавируса

Как сообщили в оперштабе, 320 пассажиров были проверены и отпущены – ни у кого не было признаков ОРВИ.
Om1.ru вчера в 23:20
Технологии

Входишь в социальный список — убирай видео с сайта

В Минкомсвязи пообещали, что если социально значимые сайты откажутся делать текстовые версии, они будут исключены из списка.
BFM.ru вчера в 18:35
Общество

У 20 жителей Китая нашли коронавирус после прилета из России

Как сообщает ТАСС, накануне стало известно о 13 жителях КНР, прибывших из России, — у них также зафиксирован коронавирус.
Телеканал 360° 06 апреля в 03:08
Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
ИА Красная Весна вчера в 16:48
Футбол

АПЛ готовится объявить о досрочном завершении сезона

Руководство АПЛ намерено объявить о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 02:05
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полтора миллиона

Число людей, инфицированных коронавирусом, в мире превысило 1,5 млн.
Ведомости вчера в 17:49
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Наука

В Индийском океане обнаружили 47-метровую сифонофору

В водах Индийского океана ученые в ходе экспедиции обнаружили 47-метровую сифонофору.
Pravda.Ru вчера в 13:17
Политика

В США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

Власти Соединенных Штатов пока не настаивают на смене руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считая, что сейчас не время для подобных перемен.
ТАСС вчера в 20:59
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Армия и оружие

США: Россия лишила Украину половины ВВС

Если в 2014 году у Украины было 400 военных самолетов, согласно ежегодному опросу Flight, то через год их было всего 222.
Утро.ru 00:45
Единоборства

Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 01:15
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

По данным издания, в городе Усинск Республики Коми некоторые жители получили платежки на 18-24 тысяч рублей после проведения тепловой компанией перерасчета из-за установки счетчиков в прошлом году.
Газета.Ru вчера в 22:49
Армия и оружие

Источник назвал сроки поставок в ВКС «летающего радара» А-100

Поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 "Премьер" запланирована на 2024 год, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 07 апреля в 14:21
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс вчера в 08:28
Общество

Путин подписал указ о выделении поддержки семьям с детьми

Подчеркивается, что выплата этих средств не будет учитываться как доход семьи при начислении прочих мер социальной поддержки.
Хакасия-Информ 07 апреля в 23:52
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