Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
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с чего всё началось

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
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Экс-игрок сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что нападающему «Барселоны» Лионелю Месси повезло с тем, что против него за «Реал» играл Криштиану Роналду.
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В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
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Под наблюдением из-за коронавируса находятся почти 2 тыс. омичей

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У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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В Кронштадте дети играли около строительного магазина и нашли человеческие кости с черепом.
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Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

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Арабская коалиция остановила военную операцию в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии объявила о прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» начиная с 12:00 четверга по саудовскому времени.
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Коронавирус предварительно выявлен сразу у восьми жителей Тувы

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REGNUM вчера в 22:50
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