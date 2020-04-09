Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.

с чего всё началось

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

Энергетика Саудиты скупают нефтегазовые компании Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.

Общество Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции В обычной ситуации вы смогли бы сходить погулять, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время режима самоизоляции сделать это нельзя, поэтому Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.

Политика Путин поручил продлить срок действия водительских прав и паспортов Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.

Шоу-бизнес Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.

Наука В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.

Общество Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил о новых мерах поддержки бизнеса.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Гаджеты Роскачество проверило новые смартфоны Роскачество проверило новые модели смартфонов и обновило свой рейтинг самых лучших и надежных гаджетов.

Политика Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России» Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.