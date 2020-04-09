Энергетика
Lenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
Читать в источнике
Оценить585
с чего всё началось
Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.РБКвчера в 13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Саудиты скупают нефтегазовые компании
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Общество
Врач напомнил об опасности популярного способа дезинфекции
В обычной ситуации вы смогли бы сходить погулять, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время режима самоизоляции сделать это нельзя, поэтому Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.
Политика
Путин поручил продлить срок действия водительских прав и паспортов
Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.
Биатлон
Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы
Среди предложенных кандидатур на пост тренеров сборной России присутствуют и иностранные специалисты, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Шоу-бизнес
Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника
Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Общество
Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Здоровье
Еще 18 жителей Липецкой области заболели коронавирусом
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области по состоянию на среду, 8 апреля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Армия и оружие
Образец штурмовой операции: 75 лет назад был взят Кенигсберг
Ровно 75 лет назад Красная армия штурмом взяла Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, которая считалась неприступной крепостью.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Гаджеты
Роскачество проверило новые смартфоны
Роскачество проверило новые модели смартфонов и обновило свой рейтинг самых лучших и надежных гаджетов.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Армия и оружие
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма». В частности, десантно-штурмовые катера «Кентавр».
Политика
На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа
Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
Гаджеты
Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12
В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Политика
Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена
На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Шоу-бизнес
Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»
Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.