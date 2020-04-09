Энергетика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.
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Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Участники ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны начнут переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти в четверг, 9 апреля. Крупнейший член ОПЕК Саудовская Аравия требовал от России сократить добычу больше, чем на 1,5 млн барр. в сутки, рассказал РБК источник, близкий к Кремлю.
РБКвчера в 13:23

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В Минэнерго заявили о готовности России сократить добычу нефти

РИА Новостивчера в 14:59

Россия готова сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 14:25

В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+

ФАНвчера в 14:14

В Минэнерго России заявили о готовности сократить добычу нефти на 14%

RT на русскомвчера в 14:12

В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

ТАССвчера в 14:06

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

РБКвчера в 13:23

В Минэнерго рассказали, при каком условии готовы участвовать в сделке ОПЕК+

Интерфаксвчера в 14:24
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Энергетика

Саудиты скупают нефтегазовые компании

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Вести.Ru вчера в 22:47
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В обычной ситуации вы смогли бы сходить погулять, пока ядовитые пары не выветрятся, но во время режима самоизоляции сделать это нельзя, поэтому Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik посоветовал россиянам другие средства дезинфекции квартир.
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Путин поручил продлить срок действия водительских прав и паспортов

Владимир Путин попросил правительство проработать механизм, позволяющий автоматически продлять срок действия водительских прав, паспортов и других удостоверений личности на три месяца.
Суть событий вчера в 11:13
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Глава СБР: среди кандидатов на пост тренеров сборной есть и иностранцы

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СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском вчера в 10:20
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Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

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Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

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В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов

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REGNUM вчера в 16:16
Общество

Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки бизнеса

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Горобзор.ру вчера в 09:11
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Еще 18 жителей Липецкой области заболели коронавирусом

Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 18 жителей Липецкой области по состоянию на среду, 8 апреля.
Обозреватель Врн вчера в 04:01
Общество

Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо

РБК вчера в 03:26
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
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Образец штурмовой операции: 75 лет назад был взят Кенигсберг

Ровно 75 лет назад Красная армия штурмом взяла Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, которая считалась неприступной крепостью.
ТК Звезда вчера в 23:26
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК вчера в 09:28
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Роскачество проверило новые смартфоны

Роскачество проверило новые модели смартфонов и обновило свой рейтинг самых лучших и надежных гаджетов.
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Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Lenta.ru вчера в 18:41
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Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM вчера в 05:56
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Происшествия

В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Российская газета вчера в 03:37
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
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Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма». В частности, десантно-штурмовые катера «Кентавр».
Ferra вчера в 14:20
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На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
РИА Новости вчера в 22:58
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Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK вчера в 12:57
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
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Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

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Политика

Власти Украины изменили условия карантина

Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
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Мишустин оценил предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

На встрече с Мишустиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество ЕГЭ до одного.
РИА Новости вчера в 16:01
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Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

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Шоу-бизнес

Нюша представила снимки в боди и кожаном плаще из «Матрицы»

Идеи для образа артистки были явно взяты из фильма "Матрица". Кожаные плащи, очки, не хватает только пистолетов в портупеях.
Paparazzi.ru вчера в 03:54
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