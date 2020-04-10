Коронавирус
Деловое.ТВРоссия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире
Основные участники ОПЕК+ пошли на сокращение добычи ресурса по 22%. Таким образом, они снизят показатели по сравнению с мартом с 11 млн до 8,5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия будет добывать на 1,3 млн баррелей нефти меньше, чем раньше.
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Общество
Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе в столице пропускного режима в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:07
Кино
Тэхён мог сыграть Гарри Поттера
Popcake 12:33
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Общество
Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве
Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
Здоровье
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Кино
300 фанатов на карантине пересняли «Назад в будущее 2»
Рамблер вчера в 06:58
Здоровье
В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию
4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ИА Красная Весна 13:39
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы
О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.
Woman.ru 13:27
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина
Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
News.ru 09:57
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске
В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
News.ru 08:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в домогательствах
Экс-сотрудница бывшего вице-президента США 77-летнего Джо Байдена подала жалобу в полицию Вашингтона, в которой обвинила его в сексуальных домогательствах.
Комсомольская правда 11:48
Общество
Коронавирус зафиксирован в 11 районах Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в соцсетях, что большая часть пациентов с COVID-19 — в возрасте от 50 до 69 лет.
Kursk.com 14:21
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов назвали свой брак гостевым
Ксения Собчак и Константин Богомолов во время уже ставшего традиционным прямого эфира с Натальей Ионовой и Александром Чистяковым назвали свой брак гостевым.
Актуальные Новости 14:42
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ 09 апреля в 15:35
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28