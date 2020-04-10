Основные участники ОПЕК+ пошли на сокращение добычи ресурса по 22%. Таким образом, они снизят показатели по сравнению с мартом с 11 млн до 8,5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия будет добывать на 1,3 млн баррелей нефти меньше, чем раньше.

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 29

Здоровье ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции. 115

Общество Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. 79

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 510

Здоровье В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию 4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. 2

Шоу-бизнес Маргарита Королева сообщила, что Надежду Бабкину вывели из комы О состоянии Надежды Бабкиной было мало что известно. 11 апреля ее подруга Маргарита Королева сообщила новые данные.

Общество Вирусолог предупредил о новой эпидемии коронавируса после карантина Отмена ограничительных мер после снижения числа инфицированных COVID-19 может вызвать новую вспышку заболевания, считает профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. 12

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 132

Происшествия Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 145

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 972

Происшествия Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. 29

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