Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась вернуть долг Украине

Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
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В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

Для подписания нового полноценного контракта на транзит газа из России через территорию Украины в Европу требуется «как минимум месяц».
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