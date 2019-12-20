Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия согласилась вернуть долг Украине

Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
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Источник сообщил о готовности «Газпрома» выплатить Киеву $3 миллиарда

РИА Новости12:16

Долг «Газпрома» может стать частью соглашения с Украиной о транзите газа

Ведомости04:57

СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

РБК05:41

Источник раскрыл возможные условия соглашения по газу с Украиной

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Выплата «Газпромом» около $3 млрд может стать частью соглашения по газу с Украиной

ТАСС05:25

Россия согласилась вернуть долг Украине

Lenta.ru05:13

«Газпром» готов выплатить Украине $3 млрд по решению суда

Коммерсантъ06:22
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Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Общество

Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета

РИА Новости 10:17
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Интерфакс 10:36
Происшествия

Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 10:47
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Наука

Ученые объяснили, почему нельзя одновременно подхватить грипп и простуду

Команда ученых из университета Глазго (Великобритания), проанализировав 44 230 случаев острых респираторных заболеваний у 36 157 пациентов, нашла "убедительные доказательства того, почему простудные заболевания реже встречаются в сезон гриппа и наоборот".
Российская газета вчера в 06:24
Происшествия

Французского хирурга подозревают в изнасиловании сотен детей

Прокуратура Франции обвинила хирурга Ле Скуарнека в многолетних домогательствах и изнасилованиях детей.
News.ru 10:47
Политика

Эрдоган пригрозил наемникам «ЧВК Вагнера» в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии «наемники» «ЧВК Вагнера» из России оказывают военную поддержку командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтару — оппозиционному политическому лидеру, главе так называемого восточного правительства.
БИЗНЕС Online 10:12
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Общество

МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 18 декабря в 09:16
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК 12:40
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Культура

Шоу «Голос» изменило систему подсчета голосов

Газета.Ru 05:35
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной

32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Газета Metro 10:19
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Давид Манукян признался Бузовой в своих чувствах

Комментарияй блогера обсуждают в Сети Хотя зрители сейчас наблюдают по ТВ за тем, как Ольга Бузова выбирает себе мужчину, есть вероятность, что ее сердце уже занято.
WomanHit.ru 02:32
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Ведомости 11:13
Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
РИА Новости 07:50
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой

Gazeta.SPb вчера в 08:37
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