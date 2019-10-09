Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
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«Яндекс» выпустил мини-версию «Яндекс.Станции», управляемую жестами
"Яндекс" представил новую умную колонку "Яндекс.Станцию.Мини", управляемую жестами.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
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О беременности 40-летняя спортсменка рассказала, отвечая на вопрос о том, посетит ли она международный форум "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.
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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов
«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:10
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Стоящий на вооружении ВВС Индонезии вертолет Ми-35П российского производства снес декорации и трибуны во время парада по случаю 74-й годовщины с момента создания Вооруженных сил государства.
Вести.Ru 09:54
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Футбол
РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров
Российская премьер-лига (РПЛ) перенесла время начала трех матчей 14-го и 15-го туров, информирует сайт лиги.
Спорт-Экспресс 09:56
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Эрдоган объявил о начале операции Турции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции вооруженных сил Турции в Сирии.
Народные новости 09:16
Музыка
Киркоров-старший оценил идею исполнения русской песни на Евровидении
Народный артист России Бедрос Киркоров положительно отнёсся к возможному исполнению песни на русском языке на Евровидении 2020 года, это, по его словам, сможет больше рассказать о русской культуре.
РИА Новости 09:46
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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На одном из смартфонов Samsung Galaxy Fold начал осыпаться логотип
Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
Anonsens 03:27
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
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Экс-директор школы выпил бутылку водки по просьбе блогера и умер
Тольятинский блогер Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил неизвестного мужчину бутылкой водки, после чего тот скончался.
Вести.Ru 09:33
Здоровье
Малыша, который родился в Турции, доставили в Челябинск
31 канал Челябинска 00:38
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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Происшествия
В Подмосковье полицейского уволили за связь с несовершеннолетней
По словам собеседника агентства, речь идет о сотруднике патрульно-постовой службы, которого заподозрили в интимной связи с 13-летней девочкой.
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План «Перехват» объявлен в Москве после ограбления мужчины
Четверо неизвестных ограбили мужчину в столичном районе Выхино-Жулебино, в городе объявлен план "Перехват".
Москва 24 07:08
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
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Ким Кардашьян почтила в Ереване память жертв Геноцида армян
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с детьми и сестрой почтила в Ереване память жертв Геноцида армян 1915 года.
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Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
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Происшествия
В США девятилетнему мальчику предъявили обвинение в пяти убийствах
В американском штате Иллинойс девятилетнего мальчика обвинили в крайне серьезном преступлении – пяти убийствах и трех поджогах с отягчающими обстоятельствами.
Ruposters.ru 06:29
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Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»
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Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
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Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
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СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
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Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
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