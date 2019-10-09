Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

RT на русскомвчера в 19:55

Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

Ведомостивчера в 19:00

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Рейтинг ВЭФ «Индекс глобальной конкурентоспособности» опубликован в Давосе

REGNUMвчера в 20:26

Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

Московский Комсомолецвчера в 18:42

Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

РИА Новостивчера в 18:11
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Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

МИР 24 вчера в 13:23
Политика

Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Футбол

Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе

Нева Спорт 07 октября в 07:18
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Футбол

Мурад Мусаев: «CAS дал рекомендации следить за мной в России построже»

Ладно, стал общаться с журналистами и в Европе, и в России, давать флэш-интервью.
Спорт-Экспресс вчера в 20:10
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Хоккей

Илья Ковальчук набрал три очка в матче с «Калгари», видео гола

В первой игре официального сезона с «Эдмонтоном» Ковальчук набрал результативный балл за передачу, второй матч с «Калгари» для россиянина оказался ещё удачнее.
Чемпионат 00:54
Экономика

Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия вчера в 18:03
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Общество

Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя

В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
RuNews24.ru вчера в 03:15
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 вчера в 05:00
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым мелодиям

МедиаПоток вчера в 02:43
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Театры

Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон

РИА Новости 07 октября в 04:19
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие

На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»

Online47.ru вчера в 16:58
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07 октября в 08:31
Происшествия

В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки

Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.
Байкал-Daily вчера в 05:49
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Кино

Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой

Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.
Петербургский дневник 07 октября в 16:08
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда

Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
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