Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран
Ведомостивчера в 19:00
Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Общество
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Футбол
Женская сборная России проиграла Голландии в матче отбора ЧЕ-2021
Женская сборная России проиграла команде Голландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021.
Футбол
Иванович поздравила Швайнштайгера с завершением карьеры
Авто
В России ОСАГО подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Транспорт
В РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
ОАО «Российские железные дороги» рассматривает четыре варианта трассировки высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Армия и оружие
Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией
Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Общество
В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail
Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Здоровье
Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске
Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Футбол
Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео
20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Политика