Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

RT на русскомвчера в 19:55

Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран

Ведомостивчера в 19:00

Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

РИА Новостивчера в 18:11

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Рейтинг ВЭФ «Индекс глобальной конкурентоспособности» опубликован в Давосе

REGNUMвчера в 20:26

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14

Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

Московский Комсомолецвчера в 18:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Ugpressa.ru вчера в 02:59
Общество

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе

Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
Эхо Москвы 01:15
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru вчера в 08:43
Футбол

Женская сборная России проиграла Голландии в матче отбора ЧЕ-2021

Женская сборная России проиграла команде Голландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021.
Sport24.ru вчера в 16:16
Здоровье

Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, доставили на Урал

URA.Ru 00:26
Футбол

Иванович поздравила Швайнштайгера с завершением карьеры

Спорт-Экспресс вчера в 10:55
Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 07 октября в 02:35
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Транспорт

В РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает четыре варианта трассировки высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07 октября в 12:18
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Армия и оружие

Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество

В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail

Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.
Ведомости вчера в 11:06
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Единоборства

Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун

Allboxing.ru вчера в 13:45
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Здоровье

Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске

Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
REGNUM 07 октября в 00:58
Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла в период с июля по август 2019 года около $113 млн в связи с запретом авиарейсов из России.
РБК вчера в 22:35
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Футбол

Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео

20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:41
Баскетбол

Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»

В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».
Чемпионат вчера в 15:12
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Космос

Межзвездная комета оказалась ядовитой

Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика 07 октября в 11:05
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха – не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями.
РИА Новости 00:04
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Здоровье

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Российская газета 07 октября в 23:54
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное