Экономика

Якутия 24Якутия 24Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС. Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп".
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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

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ТАССвчера в 18:14

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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

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РБКвчера в 23:52
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Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
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Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу.
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Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.
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РИА Новости 05:04
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
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Россияне оценили уровень стресса и психологических перегрузок

По данным исследований ВЦИОМ, доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3 процентов в 2010 году до 8 процентов в 2019-м.
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BMW представила новый седан M8 Gran Coupe

Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series - «заряженный» седан M8 Gran Coupe.
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Пике: никогда не надевал футболку «Реала», у меня на неё аллергия

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Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор

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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в ответ предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
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Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
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Российские регбисты разгромно проиграли Шотландии на Кубке мира

Встреча завершилась с разгромным счетом - 61:0. В первой половине шотландцы набрали 21 очко, во второй - 40.
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В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС

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Общество

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Видеотрансляция матча Германия – Аргентина начнется в 21:45

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Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

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ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
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