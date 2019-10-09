Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

РИА Новости04:20

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

РБКвчера в 23:52

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14

Российская экономика сохранила конкурентоспособность

Lenta.ruвчера в 19:01

Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

Московский Комсомолецвчера в 18:42

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

RT на русскомвчера в 19:55
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Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

REGNUM вчера в 04:28
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В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков

Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.
Znak.com вчера в 12:19
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
Общество

Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ

Lenta.ru 08:57
Происшествия

Суд оставил в силе приговор участнику незаконной акции в Москве Жукову

РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Политика

Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

Украина не согласна на продление контракта с Россией на транзит газа на один год, поскольку нацелена подписать долгосрочный договор.
RT на русском 08:00
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Здоровье

Младенца челябинки, неожиданно родившей в Турции, доставили на Урал

URA.Ru 00:26
Политика

Песков не усмотрел политики в приговорах участникам протестов в Москве

В Кремле не видят никакой политической подоплёки в делах против участников несанкционированных акций в Москве и вынесенных судами приговорах.
REGNUM 08:37
Политика

Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку

Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку.
РБК 07:57
Единоборства

Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета 08:17
Политика

В Кремле рассказали об условиях саммита «нормандской четверки»

Проведение саммита "нормандской четверки" в случае, если разведение сил в Донбассе сорвется, будет зависеть от решения президентов.
Российская газета 08:25
Экономика

AliExpress откроет в России онлайн-магазин электроники Molnia

Входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress запускает в России онлайн-магазин по продаже техники и электроники преимущественно китайских производителей под новым брендом Molnia Electronics, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
РБК 08:53
Космос

Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
РЕН ТВ 05:16
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Армия и оружие

Подлодка «Колпино» выполнила стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

Подлодка Черноморского флота РФ "Колпино" выполнила стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море в ходе боевой подготовки, сообщает в среду Минобороны РФ.
РИА Новости 08:38
Недвижимость

Счетная палата: Взять жилье в ипотеку могут только 30% граждан

«Одним из показателей нацпроекта предусматривается, что в текущем году 1,6 млн граждан должны приобрести жилье по ипотеке, при этом ставка по кредиту не должна превышать 8,9%, а сейчас она порядка 10%», — отметил Орлова.
Росбалт 07:00
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие

На параде в Индонезии вертолёт Ми-35П снёс трибуны и сцену

Потоком воздуха, создаваемый винтом, ударный многоцелевой вертолёт Ми-35П снёс трибуны, а также повредил сцену с оркестром.
REGNUM 08:18
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
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Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления

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Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Политика

Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17

Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.
News.ru вчера в 17:19
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Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
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