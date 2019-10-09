Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF). Лидером в этом списке в 2019 году стал Сингапур, второе место заняли США, третье - Гонконг.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

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