Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

РИА Новости04:20

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

РБКвчера в 23:52

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

RT на русскомвчера в 19:55

Российская экономика сохранила конкурентоспособность

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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

Московский Комсомолецвчера в 18:42

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14
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Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений

Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве

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Политика

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Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Lenta.ru 06:15
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Ми-35 снес трибуны на военном параде

Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах, дестабилизацией ситуации в Европе занимается работающее уже по меньшей мере 10 лет секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), передает РБК.
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Политика

Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
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Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году

The GEEK 05:49
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

RT на русском 06:14
Происшествия

В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги

Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
РБК 07:19
Здоровье

Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Наука

В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки

Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
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Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Газета.Ru 03:31
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В Кремле не увидели политики в делах по незаконным митингам в Москве

В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных приговорах против участников несанкционированных акций в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 07:16
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Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избраться в Верховную Раду Украины.
Lenta.ru 07:13
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.
РИА Новости 07 октября в 04:23
Армия и оружие

Турция выберет Су-35С вместо Су-57

Как считает NI, проигрыш Су-35С в малозаметности с лихвой компенсируется его возможностями для наземной атаки или уничтожения кораблей противника.
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Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

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Происшествия

СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках

Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
РИА Новости 03:35
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

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Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 07 октября в 04:44
Авто

Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru 03:31
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
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Авто

Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid

Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
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Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?

Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно.
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Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении

Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.
Москва 24 03:53
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