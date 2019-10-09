Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Политика
Песков призвал Украину к выполнению Минских соглашений
Выполнение минских соглашений позволит Украине решить конфликт в Донбассе, а те страны, которые поставили подписи по этим документом, призваны помочь в этом Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Политика
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах, дестабилизацией ситуации в Европе занимается работающее уже по меньшей мере 10 лет секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), передает РБК.
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
Происшествия
В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги
Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Политика
В Кремле не увидели политики в делах по незаконным митингам в Москве
В Кремле не видят каких-либо политических мотивов в вынесенных приговорах против участников несанкционированных акций в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае прекращения конфликта и установления мира в регионе ополченцы Донбасса не смогут избраться в Верховную Раду Украины.
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.
Армия и оружие
Турция выберет Су-35С вместо Су-57
Как считает NI, проигрыш Су-35С в малозаметности с лихвой компенсируется его возможностями для наземной атаки или уничтожения кораблей противника.
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
Авто
Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid
Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Политика
Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм
Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
Авто
Дыры в днище. Можно ли ездить на «гнилой» машине?
Если «сгнили» двери, пороги, края капота или даже частично днище в багажнике, то это еще не так страшно.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после слухов об исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с РБК. Она рассказала, что сейчас чувствует себя хорошо, но не раскрыла свои дальнейшие планы.