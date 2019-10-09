Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Экономика Эстонии признана самой конкурентоспособной в Прибалтике

REGNUM09:46

Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности

Московский Комсомолецвчера в 18:42

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

РБКвчера в 23:52

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

RT на русскомвчера в 19:55

Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

РИА Новости04:20

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Происшествия

В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки

Российская газета 13:37
Шоу-бизнес

Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Единоборства

27-летний боец ММА из Узбекистана скончался после боя с россиянином

Представитель Узбекистана перенес инсульт и впал в кому, после поединка с российским бойцом Бесланом Исаевым, который состоялся в столице Чеченской республики 4 октября.
В курсе.ру 07 октября в 18:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 14:59
Энергетика

Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность встречи нормандской встречи

Газета.Ru 17:23
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления

8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия

В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Армия и оружие

Дональд Трамп пригрозил Турции за операцию в Сирии

Сегодня Турция объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции.
Говорит Москва 16:51
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 16:31
Футбол

Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах

Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты

Apple может представить очки дополненной реальности уже в 2020 году

Слухи о потенциальных очках дополненной реальности от Apple ходят по всему миру уже давно.
The GEEK 05:49
Наука

В российской Арктике зафиксировали выброс метана рекордного количества

На одном из участков Восточно-Сибирского моря был обнаружен необычно большой выброс такого газа как метан.
В городе R 07 октября в 14:31
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении

Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Гаджеты

Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом

iReactor 16:48
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Политика

Путин оценил работу ЦИК во время избирательной кампании 2019 года

Во время избирательной кампании текущего года Центральная избирательная комиссия объективно и профессионально разбиралась со спорными делами.
Комсомольская правда 14:08
Игры

Архитектору консоли Atari VCS не платили шесть месяцев, и он ушел

iXBT.com 06:21
Кино

Яхья Абдул-Матин II сыграет главную роль в новой «Матрице»

Мир фантастики 12:08
Авто

Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов

Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.
SpeedMe вчера в 23:52
Экономика

ФРС США снова начнет скупать активы

Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Ведомости 06:22
Авто

Lada Vesta с вариатором встала на конвейер

АвтоВАЗ объявил о запуске производства Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японского бренда Jatco.
Авторамблер 03:16
Политика

Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял

Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Вести.Ru 15:30
Происшествия

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Кино

В фильме про Началову снимется двойник Аллы Пугачевой

Напомним, что Загорский сообщил о решении начать съемки фильма о Началовой спустя всего две недели после ее кончины.
Bimru.ru 13:07
Политика

Путин уволил Глазьева с должности советника

Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное