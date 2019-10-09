Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Плохой инвестклимат не дает России подняться в рейтинге конкурентоспособности стран
Ведомостивчера в 19:00
Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:50, Вашингтон
Политика
Российский посол пожаловался на задержку ремонта резиденции из-за США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обеспокоился ремонтом своей резиденции, который откладывается из-за отказа в выдаче виз США российским специалистам.
Lenta.ru 00:12
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Футбол
Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Газета.Ru вчера в 03:34
Киберспорт
Ивана Урганта заганкали и обложили матом в игре «Dota 2»
Ридус вчера в 21:03
Футбол
Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры
По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт 07 октября в 06:10
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Армия и оружие
СМИ анонсировали крупнейшую за 25 лет переброску войск США в Европу
Журнал отмечает, что переброска американских военных будет крупнейшей за последние 25 лет.
БИЗНЕС Online 07 октября в 08:26
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Lenta.ru вчера в 07:38
Гаджеты
Смартфон совершенно нового типа. Представлен Essential Phone 2 от создателя Android
iXBT.com вчера в 23:36
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Бастрыкин возбудил дело против краснодарского судьи
REGNUM вчера в 16:29
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
ФедералПресс 07 октября в 04:14
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Интернет
Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram
Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
ФедералПресс вчера в 20:56
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Гаджеты
Ремонтопригодность Samsung Galaxy Fold оценили в 2 балла из 10
MobiDevices вчера в 03:44
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье
К каким заболеваниям может привести полный отказ от сладкого
Чрезмерное употребление сахара вредит фигуре и организму, однако полный отказ от него может иметь и обратный эффект.
Волгоградская правда вчера в 22:27
Происшествия
Четырехлетний мальчик скончался после ДТП в больнице Брянска
В больнице скончался четырехлетний мальчик. Авария произошла вечером 7 октября на Речной улице.
Известия вчера в 06:58
Театры
Свердловское правительство поддержит театры грантами губернатора
«Щелкунчику» выделят 3 млн рублей, по полмиллиона получат Театр драмы, Молодежный театр и театр «Волхонка».
Эхо Москвы в Екатеринбурге 07 октября в 04:45