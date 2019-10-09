Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Армия и оружие
Эрдоган обсудил с Путиным операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным планируемую операцию турецких Вооруженных сил на севере Сирии.
Политика
Лавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Армия и оружие
«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
Армия и оружие
Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Гаджеты
«Яндекс» представил колонку «Станция Мини»
Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
Экономика
ФРС США объявила о возобновлении покупок активов
В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Спорт
WADA получила ответ России по делу московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Медведев, в свою очередь, заявил, что правительство подготовит предложения в этой сфере так, "чтобы эти решения были сбалансированными, но, в то же время, (чтобы) они способствовали закреплению кадров в первичном звене".