Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Латвия поднялась на 41-е место в рейтинге конкурентоспособности

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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

ТАССвчера в 18:14
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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным планируемую операцию турецких Вооруженных сил на севере Сирии.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.
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Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

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В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой

В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
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Life.ru 07 октября в 23:01
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
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Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета 04:13
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РБК 09:16
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РБК 10:13
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
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Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии

Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
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Авто

Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
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Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
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ФРС США объявила о возобновлении покупок активов

В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.
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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
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Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
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CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

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Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников

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РИА Новости 11:07
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