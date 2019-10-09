Экономика
ТАССРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности". Об этом говорится в докладе организации, опубликованном в среду в Женеве.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 23:21, Вашингтон
Экономика
Автодилеры РФ просят Путина не повышать утильсбор
Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.
Тарантас Ньюс 08:09
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Военное обозрение 06 октября в 12:29
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости 22:59
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Спорт
WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru вчера в 14:36
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Исследователи создавали металинзу при помощи 3D-печати, а проходящий сквозь нее свет фокусировался в отдельных точках, расположенных вдоль трехмерной спирали.
N+1 вчера в 13:11
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей 11:47
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Экономика
Сбербанк расширил возможности сервиса «Покупай со Сбербанком»
Сбербанк расширил возможности сервиса «Покупай со Сбербанком» для своих клиентов.
Retail & Loyalty 03:22
Происшествия
В Брянске погибли женщина и ребенок в страшном ДТП на Речной
Как стало известно сотрудникам телеканала «Городской», в аварии погибли женщина и ребенок.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 14:11
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости 20:32
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.
Интерфакс 23:08
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии.
News.ru 12:36