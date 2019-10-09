Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.

Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Доля участников опроса, постоянно пребывающих в стрессовом состоянии, выросла с 3 до 8%. Постоянно или часто испытывают стресс 29% женщин и 29% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Общество Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой Володин отметил, что есть еще вопрос закрепления в каждом новом микрорайоне опорного пункта участкового полицейского с квартирой для него.

Политика Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.

Общество Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.

Шоу-бизнес 44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.

Происшествия Курянка отсудила у Минобороны почти миллион за аварию с БТР Суд постановил взыскать с Минобороны 864 тысяч рублей за повреждение автомобиля, две тысячи рублей за оплату услуг эвакуатора, десять тысяч рублей за услуги юриста, 25 тысяч рублей за услуги эксперта-техника, а также более 11,8 тыс. рублей госпошлины.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.