Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
Общество
ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Доля участников опроса, постоянно пребывающих в стрессовом состоянии, выросла с 3 до 8%. Постоянно или часто испытывают стресс 29% женщин и 29% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Футбол
Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину
В России вратаря травили После той ошибки Филимонов потерял место в основе не только в сборной (выходил Нигматуллин), но и в "Спартаке".
Общество
Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой
Володин отметил, что есть еще вопрос закрепления в каждом новом микрорайоне опорного пункта участкового полицейского с квартирой для него.
Политика
Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Общество
Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН
Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
Политика
Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября
Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон в четверг, 10 октября.
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Наука
Компьютер помог разобраться в работе человеческой памяти
Ассоциативная память помогает нам объединять несвязанные предметы в единую цепь.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Гаджеты
«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами
"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Наука
В «Додо пицце» пиццу приготовила нейросеть
Рецепты новых пицц писали с помощью рекуррентных нейросетей.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью
Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.
Происшествия
Курянка отсудила у Минобороны почти миллион за аварию с БТР
Суд постановил взыскать с Минобороны 864 тысяч рублей за повреждение автомобиля, две тысячи рублей за оплату услуг эвакуатора, десять тысяч рублей за услуги юриста, 25 тысяч рублей за услуги эксперта-техника, а также более 11,8 тыс. рублей госпошлины.
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Политика
Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали
Политика
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.