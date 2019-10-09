Экономика

РБКРБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Китай сохранил 28-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

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Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

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Московский Комсомолецвчера в 18:42

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Интерфаксвчера в 18:29

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

РБКвчера в 23:52
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Два человека погибли при стрельбе в Германии

Известия 07:15
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

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Доля участников опроса, постоянно пребывающих в стрессовом состоянии, выросла с 3 до 8%. Постоянно или часто испытывают стресс 29% женщин и 29% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.
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Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма

Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
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В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

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Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину

В России вратаря травили После той ошибки Филимонов потерял место в основе не только в сборной (выходил Нигматуллин), но и в "Спартаке".
Sports.ru 07:00
Общество

Новостройки обяжут сдавать с социальной инфраструктурой

Володин отметил, что есть еще вопрос закрепления в каждом новом микрорайоне опорного пункта участкового полицейского с квартирой для него.
Интерфакс 06:49
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Кремль прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Lenta.ru 07:16
Общество

Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.
Аргументы и Факты 07:11
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Интерфакс 05:50
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
РИА Новости 07:43
Политика

Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон в четверг, 10 октября.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
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Новый лифтбек Skoda Rapid для России стартует в конце года

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Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Компьютер помог разобраться в работе человеческой памяти

Ассоциативная память помогает нам объединять несвязанные предметы в единую цепь.
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Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

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«Яндекс» вывел на рынок мини-«Яндекс.Станцию» с управлением жестами

"Яндекс" представил очередное устройство - "Яндекс.Станцию" в формате мини со встроенным голосовым помощником "Алиса", передал корреспондент "Интерфакса" с презентации.
Интерфакс 05:39
Наука

В «Додо пицце» пиццу приготовила нейросеть

Рецепты новых пицц писали с помощью рекуррентных нейросетей.
РБК 06:22
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Шоу-бизнес

44-летняя Натали Имбрулья впервые стала матерью

Несмотря на успешную карьеру, больше всего Имбрулья всегда стремилась стать мамой, но личная жизнь артистки складывалась не так удачно: с 2003 по 2008 год она была замужем за фронтменом группы Silverchair Дэниелом Джонсом, но детей у супругов так и не появилось, как и в последующих отношениях Натали со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером и музыкантом Ленни Кравицем.
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Происшествия

Курянка отсудила у Минобороны почти миллион за аварию с БТР

Суд постановил взыскать с Минобороны 864 тысяч рублей за повреждение автомобиля, две тысячи рублей за оплату услуг эвакуатора, десять тысяч рублей за услуги юриста, 25 тысяч рублей за услуги эксперта-техника, а также более 11,8 тыс. рублей госпошлины.
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Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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РБК вчера в 07:26
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
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Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Газета.Ru вчера в 08:11
Политика

На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.
Lenta.ru 08:09
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