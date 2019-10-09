Экономика
Якутия 24Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС. Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп".
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Печально, что ситуация останется незамеченной из-за анонса PlayStation 5. Бывший сотрудник PlayStation США Как отмечает VGC, прежде разные подразделения SIE работали самостоятельно: к примеру, PlayStation Move и DriveClub намного активнее продвигали в Европе, тогда как в США были свои тайтлы, вроде God of War.
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Тайга.инфо 06:24
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