Экономика

Якутия 24Якутия 24Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС. Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп".
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