Экономика
РБКРоссия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум. По сравнению с прошлым годом позиция страны в рейтинге не изменилась, хотя общий балл (66,7) оказался чуть выше.
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Армия и оружие
Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива
7 сентября Иран открыл новую линию ПВО у берегов Персидского залива.
Вести.Ru 07 октября в 17:27
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Здоровье
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию
Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
Вести Подмосковья вчера в 00:40
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 02:34
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Девятилетнего жителя США обвинили в убийстве пяти человек
Девятилетнего жителя американского штата Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами.
Аргументы недели 05:27
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Гаджеты
Создатель Android показал новый необычный смартфон Essential Phone 2
Скорее всего для нового Essential Phone пришлось очень сильно модифицировать Android, так как сама ОС неподдерживает такое соотношение сторон.
Astera 05:44
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Армия и оружие
Видео: «летающий танк» Ми-35 снес трибуны на параде
Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал свою разрушительную мощь не совсем обычным способом.
Российская газета 04:33
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru 05:05
Футбол
Статую Ибрагимовича открыли в Швеции
Статую именитому футболисту Златану Ибрагимовичу открыли в шведском городе Мальме, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» могут отправить из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию, предварительно демонтировав с нее все иностранные узлы и агрегаты.
ТК Звезда вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Экономика
Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Экономика
Альфа-банк продал долю в краудфандинговом сервисе «Поток»
Банк запустил онлайн-платформу «Поток» в конце 2015 г. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие проектов.
Ведомости 02:10
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Армия и оружие
Меняйло прокомментировал информацию о переносе производства Су-34
РБК Новосибирск вчера в 22:54
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Общество
Суд отклонил иск рэпера L-One к Тимати и лейблу Black Star
Права на псевдоним, песни и клипы рэпера останутся за лейблом. В марте 2019 рэпер L’One (Леван Горозия) ушел из лейбла Black Star.
Блокнот.ру 04:02