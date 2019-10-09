Экономика

Якутия 24Якутия 24Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС. Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп".
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Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности

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Роскосмос замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов

Российские конструкторы космических аппаратов создали новый спутник, способный маскироваться при приближении к нему иностранного спутника-шпиона.
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Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
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1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
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Том Холланд побрился налысо

Предполагается, что Том Холланд побрился налысо для своей предстоящей роли в новом фильме братьев Руссо «Черри».
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Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
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Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
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Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
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В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
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Металинза скрутила свет в дискретную спираль

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Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
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WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
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