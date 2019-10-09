Экономика
Якутия 24Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума "Индекс глобальной конкурентоспособности", передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на ТАСС. Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 "опорных групп".
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Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентноспособности
Московский Комсомолецвчера в 18:42
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"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении Петренко.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
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Съемки сериала о Началовой вызвали скандал
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Здоровье
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Нутрициолог Анна Ивашкевич назвала продукты, которые способны замедлить усвоение кальция или даже начать вымывать его из организма.
Волга-Медиа вчера в 22:28
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Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Хоккей
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Дрю Даути забросил шайбу на 50-й секунде овертайма и принес победу «Кингз» со счетом 4:3. Ему ассистировал Ковальчук, набрав третье очко в игре.
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Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
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Lenta.ru вчера в 10:31
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Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
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Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
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