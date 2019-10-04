Лига чемпионов
ЧемпионатРоссия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после окончания матчей 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Рейтинг УЕФА: Португалия не сумела обойти Россию. Она сделает это через три недели
Спорт-Экспресс03 октября в 17:55
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после победы «Зенита»
Sportbox.RU03 октября в 02:24
Вернули праздник и увеличили отрыв от Португалии. «Зенит» победил «Бенфику» в матче ЛЧ
ТАСС02 октября в 21:54
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Экономика
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей
Генпрокуратура внесла представление начальнику Внуковской таможни с предложением провести проверку и решить вопрос о доначислении платежей, сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.
РБК 03:00
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru 02 октября в 23:32
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
RuNews24.ru вчера в 15:58
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости 03 октября в 18:42
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Учитель в Якутии, грозившая ребенку "спустить шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию, сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров.
РИА Новости вчера в 23:13
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Lenta.ru 00:58
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском 02:08
Наука
Филаменты помогут классифицировать темную материю
Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Петросян попал в занятую Степаненко квартиру
Рамблер вчера в 11:26
Гаджеты
Азот не нужен. Все 16 ядер процессора AMD Ryzen 9 3950X можно разогнать до 4,3 ГГц, используя СЖО
Компания Gigabyte опубликовала руководство по разгону Ryzen 9 3950X, в котором производитель системных плат описывает, как он смог повысить частоту до 4,3 ГГц на всех 16 ядрах при использовании жидкостной системы охлаждения EKWB EK-KIT P360.
iXBT.com вчера в 15:56
Политика
Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.
Взгляд.ру вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки
Навка и Чернышов будут исполнять главные роли в представлении, в рамках которого исполнят опасные трюки без страховки.
Bimru.ru 03 октября в 06:50
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Футбол
Бывший защитник «Милана»: у Головина прекрасное будущее
Бывший защитник футбольного «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег поделился своим мнением относительно дальнейшей спортивной карьеры российского полузащитника команды «Монако» Александра Головина.
REGNUM 02:52
Наука
В черепах людей нашли золотое сечение
Naked Science вчера в 12:50
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:01
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Гаджеты
В России появился необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global начала продажи на российском рынке новой модели кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, который многим напоминает известную бюджетную «раскладушку».
Вечерний курьер 03 октября в 02:56
Происшествия
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
РИА Новости 01:15
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета вчера в 04:55
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Спорт
Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями
«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.
REGNUM 01:18
Экономика
Иностранные инвесторы снова признали Россию «тихой гаванью»
В первый день ежегодного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке 3 октября участники панельной дискуссии обсудили тезис, что Россия считается «тихой гаванью» для финансовых инвесторов, несмотря на низкие темпы роста экономики и слабость институтов.
РБК вчера в 02:48
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08