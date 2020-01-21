Экономика

REGNUMREGNUMРоссия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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ЦБ рассказал о золотовалютных резервах России

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До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области

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Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
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Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
ToDay News Ufa вчера в 23:18
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Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Коммерсантъ вчера в 09:51
Армия и оружие

Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина.ру вчера в 01:10
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Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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Здоровье

В Китае еще 17 человек заболели новым смертельным коронавирусом

ТК Звезда 18 января в 22:24
Энергетика

В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти

Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
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Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM вчера в 07:33
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия вчера в 17:28
Космос

Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики

Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
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Армия и оружие

Израильский F-35 дал сбой и был обнаружен системами ПВО всего региона

Что могло послужить причиной для сбоя в работе программного обеспечения израильского боевого самолёта – неизвестно, однако, специалисты полагают, что если под внешним воздействием имеется возможность влиять на работу программного обеспечения, то у израильских ВВС появятся очень серьёзные неприятности.
Avia.pro вчера в 23:25
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр вчера в 03:23
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс вчера в 04:34
Происшествия

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
Известия 19 января в 23:06
Общество

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

Ранее сообщалось, что в последние годы мошенники главным образом воруют деньги со счетов россиян с помощью телефонных звонков под видом сотрудников банка.
Lenta.ru 00:45
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

Прения по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате начнутся в среду, каждой из сторон дадут по 24 часа для изложения своей позиции.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Пользователям «ВКонтакте» предложили выбрать русское название для комедийного боевика Guns Akimbo.
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Футбол

«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу

«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.
Спорт-Экспресс вчера в 16:40
Культура

На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»

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Комсомольская правда 19 января в 23:21
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости вчера в 09:09
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
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