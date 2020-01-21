Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году

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