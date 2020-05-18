Энергетика

Москва-Баку.ruМосква-Баку.ruРоссия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте - Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Россия в марте сохранила второе место по объему добычи нефти

ИА Красная Весна13:01

JODI: Россия в марте осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

ПРАЙМ09:35

Россия сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи

Газета.Ru10:25

Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире

Московский Комсомолец10:20

Россия сохранила второе место по добыче нефти

News.ru09:46

США в марте сохранили лидерство по добыче нефти в мире

Rambler News Service12:50

Как Саудовская Аравия проиграла нефтяную войну. Колонка Евгения Беня

ФАН04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 20:10, Ашберн

Комментарии

Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,5K
Общество

Регионы хотят ужесточить правила торговли алкоголем в жилых домах

Примерно в половине российских регионов готовятся ввести дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции в барах, ресторанах и кафе, которые расположены в жилых домах.
Avaho.ru 08:46
48
Общество

Учёные назвали продукты, ускоряющие старение

Life.ru 19:59
Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
456
Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
985
Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
4
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
РИА Новости 17:32
91
Общество

Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета 17:53
975
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
191
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат 07:20
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
750
Общество

В России оценили новые правила учебы в школах после карантина

Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму.
Lenta.ru 18:25
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
3
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
142
Здоровье

В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19

РИА Новости 20:04
10
Происшествия

Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец

Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
24
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
1,5K
Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

Вести.Ru 06:01
565
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
122
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
65
Общество

Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
23
Общество

«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
Rambler News Service 10:07
159
Общество

В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
477
Здоровье

Украинский иммунолог опасается пандемии туберкулеза после COVID-19

Заболеть туберкулезом после окончания пандемии коронавируса может более шести млн человек, считает украинский иммунолог Олег Назар.
iReactor 13:56
2
Космос

Роскосмос потратит более 763 млн руб. на доработку «Восточного»

«Роскосмос» потратит на все работы более 763,1 млн рублей.
Новые Известия 16 мая в 05:44
6
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
2,1K
Футбол

Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Российская газета 17:21
2
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева прокомментировала «побег» из больницы

Слово и Дело 07:43
18
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное