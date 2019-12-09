с чего всё началось

Совокупные продажи десяти российских компаний составили $36,2 млрд (на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом). Крупнейший производитель вооружений в России концерн "Алмаз — Антей" стал единственной российской компанией, вошедшей в топ-10 (на девятом месте).

Общество В России уничтожили девять главарей террористов с начала года Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.

Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Музыка Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa, передает РИА Новости.

Политика Зеленский оценил биомеханику Путина Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.

Общество В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Культура Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.

Происшествия Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

Политика «Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Происшествия В Баку горит крупный рынок стройматериалов Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Экономика Подсчитано число россиян с черными зарплатами Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.

Происшествия Под Брянском убили четырех человек Решается вопрос о помещении его под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.

Политика Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.

Политика Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.