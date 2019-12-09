Общество
КоммерсантъРоссия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений
Совокупные продажи десяти российских компаний составили $36,2 млрд (на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом). Крупнейший производитель вооружений в России концерн "Алмаз — Антей" стал единственной российской компанией, вошедшей в топ-10 (на девятом месте).
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).РБКвчера в 06:35
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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений
Эхо Москвы08 декабря в 21:03
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Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Лидеры «нормандской четвёрки» приняли итоговое коммюнике
Президенты России, Украины, Германии и Франции приняли на саммите «нормандской четвёрки» в Париже итоговое коммюнике.
Общество
В России уничтожили девять главарей террористов с начала года
Силовики в России с начала года уничтожили 32 боевика, в числе которых девять главарей террористов, задержан 41 главарь банд, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Москве.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa, передает РИА Новости.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Зеленский оценил биомеханику Путина
Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Происшествия
В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело
Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Космос
Бенну классифицировали как активный астероид
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Культура
Собчак, Дудь, Шац и Бекмамбетов стали лауреатами российской веб-премии
Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, телеведущий Михаил Шац и режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие стали лауреатами второй российской премии в области веб-индустрии.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
Происшествия
В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека
По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Общество
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами
На выставке в Екатеринбурге заклеили картины с обнаженными женщинами. Стикерами прикрыли соски и зону бикини.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Политика
«Нафтогаз» назвал переговоры с Россией в Париже конструктивными
Переговоры между Россией и Украиной по газу в рамках парижского саммита в «нормандском формате» прошли конструктивно, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
В Баку горит крупный рынок стройматериалов
Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Происшествия
Под Брянском убили четырех человек
Решается вопрос о помещении его под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
Политика
Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины
Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
Экономика
Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО
Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.