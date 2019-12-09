Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Совокупные продажи десяти российских компаний составили $36,2 млрд (на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом). Крупнейший производитель вооружений в России концерн "Алмаз — Антей" стал единственной российской компанией, вошедшей в топ-10 (на девятом месте).
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI

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Российский оборонный комплекс вышел на второе место по объемам продаж вооружений

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Общество

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Коммерсантъ вчера в 18:19
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