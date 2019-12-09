Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссия сохранила второе место в рейтинге производителей вооружений

Общий объем продаж четырех немецких компаний — производителей вооружений в рейтинге упал на 3,8%. Согласно исследованию SIPRI, 80 из 100 ведущих производителей вооружений 2018 года базируются в США, Европе и России.
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с чего всё началось
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета
 Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
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Эрдоган заявил о желании обсудить ситуацию в Ливии с Путиным

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На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
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