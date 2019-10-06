Спорт
RT на русскомРоссияне завоевали шесть медалей на ЧМ по лёгкой атлетике
В Дохе, столице Катара, завершился чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года. Российские спортсмены, выступавшие на турнире под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, завоевали шесть медалей — два золота, три серебра и одну бронзу, однако не вошли в официальный медальный зачёт соревнований.
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