Спорт
ЧемпионатРоссия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019
Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.
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Прямая видеотрансляция девятого соревновательного дня ЧМ-2019 по лёгкой атлетике
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