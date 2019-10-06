Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

Россия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019

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