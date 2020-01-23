Энергетика
Капитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию
В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новости23 января в 07:52
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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Национальная служба новостей23 января в 12:57
РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран
ПРАЙМ23 января в 07:11
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Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело экс-гендиректора «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда, которому инкриминировалась растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
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Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com реакция зрителей на «Вавилон» превзошла все самые смелые ожидания создателей: поклонники таланта Эргенча восхищались его игрой и прогнозировали сериалу всемирную славу.
Политика
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Здоровье
Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Финансы
Дерипаска призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%
«Снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
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Космос
Марсоход Curiosity впал в ступор на поверхности Красной планеты
Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity впал в ступор по неизвестным причинам на поверхности Марса.
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Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
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Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
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Общество
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Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.