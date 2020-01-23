Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости23 января в 07:52

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Доигрались?! Россия на треть сократит поставки нефти в Белоруссию

Евразия Daily23 января в 16:40

Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей23 января в 12:57

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ23 января в 07:11

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС23 января в 08:39

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости23 января в 07:52

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия23 января в 07:30

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru23 января в 10:16
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Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Общество

Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Сегодня ночью ушел из жизни основатель петербургского театра «Буфф», профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, народный артист России Исаак Штокбант.
Петербургский дневник 04:58
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы

В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:01
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Происшествия

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело экс-гендиректора «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда, которому инкриминировалась растрата свыше 220 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости 03:59
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

Последние известия из России о больших переменах Салман встретил, как и должен был встретить.
НТВ 04:01
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Финансы

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Ведомости 05:43
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru 05:48
Кино

Новый сериал с Халитом Эргенчем оказался в центре скандала

Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com реакция зрителей на «Вавилон» превзошла все самые смелые ожидания создателей: поклонники таланта Эргенча восхищались его игрой и прогнозировали сериалу всемирную славу.
Rusturkey.com 23 января в 22:20
Политика

Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15

В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
РИА Новости 01:38
Здоровье

Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться.
РБК 05:54
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Финансы

Дерипаска призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 4%

«Снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
URA.Ru 06:49
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассказала, каково быть мамой младенца в 46 лет

Актриса Мария Миронов посетила мероприятие и рассказала журналистам, каково быть мамой младенца в 46 лет.
Аргументы недели вчера в 00:33
Происшествия

Автобус с 45 гражданами Монголии съехал в кювет в Алтайском крае

Перевозивший из Монголии в Казахстан 47 пассажиров автобус съехал с дороги в кювет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Газета.Ru 06:37
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Биатлон

Биатлонисты из РФ повторили свой антирекорд на этапах Кубка мира

Российские биатлонисты повторили свой собственный антирекорд по числу гонок без наград на этапах Кубка мира, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:03
Здоровье

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Космос

Марсоход Curiosity впал в ступор на поверхности Красной планеты

Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity впал в ступор по неизвестным причинам на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 08:07
Здоровье

В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку

Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Lenta.ru 06:29
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Происшествия

Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата

РИА Новости 06:22
Фигурное катание

Российские фигуристы забрали все золото чемпионата Европы

Сборная России по фигурному катанию празднует триумф на чемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть.
Утро.ru 02:13
Общество

Сервис WeChat пригрозил блокировкой за слухи об эпидемии

Администрация WeChat предупредила о пожизненной блокировке аккаунтов за распространение слухов об эпидемии коронавируса.
iReactor 02:20
Общество

Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей

Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
РИА Новости вчера в 23:15
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