Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости23 января в 07:52

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Доигрались?! Россия на треть сократит поставки нефти в Белоруссию

Евразия Daily23 января в 16:40

Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей23 января в 12:57

РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

ПРАЙМ23 января в 07:11

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС23 января в 08:39

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости23 января в 07:52

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия23 января в 07:30

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru23 января в 10:16
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

РБК 15:42
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о потерях среди украинских боевиков в Донбассе

В воскресенье, 26 января, украинские оккупационные войска понесли потери в зоне военной операции против жителей Донбасса, сообщает штаб так называемой «ООС».
ИА Новороссия 14:43
Футбол

Неймар набрал 100 очков в 75 матчах за «ПСЖ»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился голом в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (в данный момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 16:12
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Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Политика

В ресторан посольства США в Багдаде попала ракета

Три ракеты ударили непосредственно по посольству США, находящемся в «зеленой зоне» Багдада. Одна из ракет попала в ресторан посольства.
Известия 16:02
Авто

Названа дата начала продаж нового кроссовера Kia Seltos

В ходе форума Seltos.Club назвали точную дату начала продаж данной модели.
Актуальные Новости 12:50
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Общество

В России работающим пенсионерам восстановят индексацию пенсий

По словам Талии Хабриевой, норма об индексации пенсий работающим пенсионерам находится в дополняемой поправками части 6 статьи 75 Конституции.
Кубанские новости 24 января в 06:59
Армия и оружие

Военные Канады и США выполнят наблюдательный полет над Россией

ТАСС 16:03
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 15:59
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» удержал лидерство в прокате

Боевик «Плохие парни» продолжает удерживать лидерство в прокате. Лента собрала больше, чем прогнозировали эксперты.
Gazeta.SPb 14:04
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Экономика

Чистая прибыль «дочек» РЖД в 2019 году составила 98,5 млрд рублей

Чистая прибыль дочерних компаний "Российских железных дорог", как свидетельствует предварительная консолидированная финансовая отчетность холдинга, составила 98,5 млрд рублей в 2019 году.
ТАСС 16:04
Общество

В США подтвержден третий случай заболевания коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки подтвердили третий случай заболевания коронавирусом на территории страны.
ПолитРоссия 05:26
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Политика

Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 15:58
Спорт

Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Нева Спорт 07:17
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 31

По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
REGNUM вчера в 19:23
Киберспорт

Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии

Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Игромания.ру 12:21
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Газета.Ru 14:03
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM вчера в 17:18
Происшествия

В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
RT на русском 14:16
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Портал Поиск 03:19
Футбол

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после ничьей в матче Кубка Англии со "Шрусбери" (2:2).
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Ракообразные из черепа сибирского мамонта оказались обитателями степей

Индикатор вчера в 12:31
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