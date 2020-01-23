Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новостивчера в 07:52

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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостейвчера в 12:57

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RUвчера в 07:48

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАССвчера в 08:39

Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию

Радио Sputnikвчера в 08:22

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новостивчера в 07:52

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ruвчера в 10:16

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известиявчера в 07:30
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Политика

Путин поднял упавшую фуражку офицера караула в Палестине

Газета.Ru 07:40
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода

Российская газета 07:44
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

РИА Новости 06:20
Политика

Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.
РИА Новости 03:22
Происшествия

В Москве водитель перекрыл улицу фурой

Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
РБК 03:27
Технологии

Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot

Компания Boston Dynamics, в сентябре прошлого года начавшая прием заказов на четвероногого робота Spot, сделала очередной шаг в его продвижении.
iXBT.com 07:13
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости 06:56
Политика

Кремль допустил голосование граждан против поправок в Конституцию

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что общероссийское голосование будет проходить после того, как поправки к основному закону подпишет президент.
РИА Новости 05:21
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда

Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Lenta.ru 06:33
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

RuNews24.ru 03:42
Общество

Осужденная в РФ Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, не стала просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.
РЕН ТВ вчера в 11:19
Общество

Арбитражный суд арестовал имущество владельца сети Spar в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество ТД «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», «ИдеЯ» и «Норма», по франшизе развивает Spar) по иску Сбербанка, сообщается в материалах дела в картотеке арбитража.
Коммерсантъ 08:05
Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Политика

Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:58
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Lenta.ru вчера в 04:58
Космос

Ученые описали зарождение планет у красных карликов

Москва 24 вчера в 12:03
Происшествия

Донского министра здравоохранения выпустили из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отказал следствию в продлении сроков домашнего ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:42
Здоровье

Двух пациентов, приехавших из Китая в Петербург, готовят к выписке

Два пациента, которых госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус после прибытия из Китая, готовятся к выписке, сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев.
РИА Новости 04:34
Политика

Рабочим местом Медведева может стать «дом с ракушками»

Бывший премьер Дмитрий Медведев, который после отставки стал заместителем председателя Совета безопасности, может получить офис в Доме приемов правительства на Воздвиженке, известном как «дом с ракушками».
Forbes 07:33
Общество

Названы провоцирующие онкологию привычки

Специалисты Центра исследований рака в Германии назвали неочевидные факторы, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Профиль 21 января в 07:25
Политика

В Болгарии российских дипломатов подозревают в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.
Вести.Ru 05:19
Происшествия

Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
РИА Новости 05:58
Происшествия

В Башкирии отец изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

В Дюртюлинском районе 33-летний местный житель совершил действия сексуального характера над 4-летней дочерью, после чего покончил с собой.
ИнфоСМИ вчера в 04:04
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