Энергетика
Капитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию
В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новостивчера в 07:52
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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса
Национальная служба новостейвчера в 12:57
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