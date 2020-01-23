Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.
РИА Новости07:52

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Белоруссии предрекли волну протестов из-за нефтяного кризиса

Национальная служба новостей12:57

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

News.ru10:16

Источник сообщил об изменении графика поставок нефти из РФ в Белоруссию

Известия07:30

Источник: РФ может сократить поставки нефти в Белоруссию

Радио Sputnik08:22

Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник

РИА Новости07:52

Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь

ГЛАС.RU07:48

Источник: Россия сократит поставки нефти в Белоруссию в январе

ТАСС08:39
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Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 21 января в 08:46
Хоккей

СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф

РИА Новости 13:55
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Происшествия

В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

РБК 19:19
Гаджеты

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone

Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Ведомости вчера в 06:00
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 644

В Китае число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 644 человек, 18 граждан скончались.
RT на русском 13:16
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Происшествия

В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой

Предположительно, мужчина покончил с собой после того, как он надругался над своей четырехлетней дочерью и за этим мерзким занятием его застала супруга.
Shraibikus News 07:48
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Lisa.ru 12:30
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News 11:17
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
Политика

Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Газета.Ru 10:56
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ

RT на русском 16:51
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru 13:07
Футбол

Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»

Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Inc-news.ru 10:38
Хоккей

Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом»

Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
РИА Новости 15:07
Политика

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе

Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Lenta.ru 11:50
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
ТАСС 17:10
Здоровье

В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Daily 21 января в 01:45
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 07:55
Общество

МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux

В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Эхо Москвы 19:07
Игры

Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу

Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
REGNUM 13:03
Армия и оружие

Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе

Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
BFM.ru 04:10
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия 12:57
Общество

Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом

15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
Известия 14:00
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