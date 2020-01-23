Энергетика
Капитал страныРоссия сокращает поставки нефти в Белоруссию
В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
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с чего всё началось
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.РИА Новости07:52
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Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Экономика
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Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
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Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Гаджеты
Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новый бюджетный iPhone
Apple запустит производство модели iPhone, внешне похожей на iPhone 8, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае увеличилось до 644
В Китае число инфицированных новым типом коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 644 человек, 18 граждан скончались.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
В Башкирии мужчина изнасиловал 4-летнюю дочь и покончил с собой
Предположительно, мужчина покончил с собой после того, как он надругался над своей четырехлетней дочерью и за этим мерзким занятием его застала супруга.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
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Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Игры
На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»
Политика
Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Хоккей
Квартальнов: Галиев сам попросил исполнить буллит в игре с «Салаватом»
Хоккеист "Ак Барса" Станислав Галиев сам вызвался исполнить решающий буллит в матче чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", когда у его команды не было права на ошибку, заявил главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Политика
Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux
В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Игры
Хидео Кодзима хочет отвлечься от больших проектов и выпустить мангу
Кодзима сказал, что он хотел бы попробовать свои силы в создании небольших или эпизодических игр, а не только в эпопеях, подобных Death Stranding.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Опубликован список интернет-сервисов с бесплатным доступом
15 января президент России Владимир Путин поручил в ежегодном послании Федеральному собранию подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого гражданам предоставят бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.