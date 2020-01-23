Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что это связано с началом импорта из третьих стран, в частности из Норвегии.

с чего всё началось

В понедельник стало известно, что республика закупила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.

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