Экономика

News.ruNews.ruРоссия сокращает поставку грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через Прибалтику и всё больше загружает собственные гавани в Ленинградской области. Из-за этого Рига должна будет отказаться от крупных инфраструктурных проектов, сократить сотрудников, уменьшить расходы.
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Ноль заявок на вагоны для угля в латвийском порту уже реальность

NewInform11:39

Потеря российского транзита лишила Прибалтику амбициозных проектов

Южный Федеральныйвчера в 23:15

Эхо перестройки. Экономика Прибалтики падает из-за действий России?

Красная весна03:37

Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Мой Брянск06:54

Россия сокращает поставку грузов через Прибалтику

News.ruвчера в 19:49

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Известиявчера в 16:02

«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ

Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
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Происшествия

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ 20:28
Политика

В Киеве завершился митинг в преддверии встречи «нормандской четверки»

Многотысячный митинг оппозиции, прошедший накануне встречи лидеров «нормандской четверки», завершился на Площади Независимости.
Аргументы и Факты 11:52
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 11:30
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Армия и оружие

Российские Су-35 совершили перехват истребителей Израиля

Piter.tv 14:09
Наука

Финские ученые разработали «бумажное» оптоволокно

Замену традиционным материалам нашли ученые Финского государственного технического исследовательского центра VTT – они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Портал Поиск 12:31
Политика

«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
РБК 19:31
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Кино

В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Известия 20:08
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит 14:58
Политика

Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс

Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
РИА Новости 13:10
Единоборства

Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
РБК вчера в 16:12
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
РИА Новости 13:03
Культура

Три юных уфимских танцора приняли участие в проекте «Танцы» на ТНТ

Даша танцевала как номинантка на выбывание, но Егор принял решение оставить ее в проекте, возможно, в этом свою роль сыграл красивый номер с уфимскими танцорами.
Выбор (Салават) 00:07
Происшествия

Очевидцы в программе Андрея Малахова расскажут о ДТП с автобусом под Сретенском

Zab.RU 19:54
Авто

Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой

Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.
РИА Новости 19:39
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»

В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
ГЛАС.RU 02:59
Общество

Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине

Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
News.ru 10:01
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Волейбол

Казанский «Зенит» стал бронзовым призером клубного чемпионата мира

Inkazan 09:21
Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru 19:34
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Происшествия

В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)

За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.
Амур.инфо вчера в 22:10
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Наука

Усовершенствованную кювету для 3D-биопринтера разработают в 2020 году

Ранее управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани в интервью ТАСС сообщил, что у компании есть планы по усложнению аппаратуры.
ТАСС Наука вчера в 00:39
Происшествия

Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

RT на русском вчера в 23:50
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
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