Экономика
News.ruРоссия сокращает поставку грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через Прибалтику и всё больше загружает собственные гавани в Ленинградской области. Из-за этого Рига должна будет отказаться от крупных инфраструктурных проектов, сократить сотрудников, уменьшить расходы.
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«Мы проели весь жир»: транзит Латвии в ожидании «абсолютного нуля» грузов из РФ
Sputnik Латвия06 декабря в 06:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:45, Ашберн
Политика
В Киеве завершился митинг в преддверии встречи «нормандской четверки»
Многотысячный митинг оппозиции, прошедший накануне встречи лидеров «нормандской четверки», завершился на Площади Независимости.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Наука
Финские ученые разработали «бумажное» оптоволокно
Замену традиционным материалам нашли ученые Финского государственного технического исследовательского центра VTT – они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли появился в сети. Ролик опубликован на YouTube-канале WBRussia.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Политика
Соратник Ельцина заявил об отсутствии времени на Крым и Донбасс
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Единоборства
Промоутер Поветкина анонсировал повторный бой с Хантером
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский по итогам боя за звание обязательного претендента WBA между Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером, который завершился вничью, допустил повторный бой между ними.
Армия и оружие
ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
Культура
Три юных уфимских танцора приняли участие в проекте «Танцы» на ТНТ
Даша танцевала как номинантка на выбывание, но Егор принял решение оставить ее в проекте, возможно, в этом свою роль сыграл красивый номер с уфимскими танцорами.
Происшествия
Очевидцы в программе Андрея Малахова расскажут о ДТП с автобусом под Сретенском
Авто
Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой
Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать двигатель автомобиля в зимний период.
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
Общество
Сенцову не дали сказать речь на кинопремии в Берлине
Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Происшествия
В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»
Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)
За рулем «харриера» был водитель 1993 года рождения. Он был пьян – это показало медосвидетельствование, сообщили в городском ГАИ.
Наука
Усовершенствованную кювету для 3D-биопринтера разработают в 2020 году
Ранее управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани в интервью ТАСС сообщил, что у компании есть планы по усложнению аппаратуры.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Футбол