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Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новости01:40

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Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новости01:40

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ru12:56

Отказ России от вложений в госдолг США нанес удар по статусу доллара

Экономика сегодня10:02

В AmCham прокомментировали сокращение вложений России в гособлигации США

Аргументы и Факты03:31

Сербское Alo назвало распродажу госдолга США «тихим ходом» России

ФАН13:00

Как коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США

RT на русскомвчера в 17:34

Почему Россия перестала вкладывать деньги в экономику США

Комсомольская правда16 мая в 05:23
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Известия 08:04
91
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
1K
Здоровье

Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи

Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
216
Общество

СК возбудил дело на автора фейка о продаже масок из гумпомощи КНР

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на автора недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 12:50
3
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
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Армия и оружие

Российская военная полиция приняла на вооружение «Парализатор»

Как сообщила пресс-служба Восточного военного округа, на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».
Военное дело 06:34
9
Политика

Лавров по телефону обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов отношений между странами и несколько международных тем, в том числе ситуацию на Украине.
Известия 13:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла увольнение с НТВ

Московский Комсомолец 17 мая в 13:14
12
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Здоровье

Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
МТВ онлайн 08:04
10
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
95
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
231
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,8K
Шоу-бизнес

В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу

В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".
Вести.Ru 06:42
Политика

Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель программу финансовой помощи странам ЕС, пишет Die Welt.
Взгляд.ру 13:36
5
Футбол

Мертенс принял решение остаться в «Наполи»

Нападающий Дрис Мертенс принял решение остаться в «Наполи».
Soccer.ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
156
Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
1K
Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте».
Lenta.ru 07:44
2
Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
30
Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Metaratings 13:32
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
393
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира

ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат».
ProstoProSport 03:09
Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 11:18
18
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
95
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
118
Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

Piter.tv 04:05
45
Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Lenta.ru 10:14
198
Общество

В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
FreeNews-Volga 10:16
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
15
Как работают Яндекс.Новости?
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