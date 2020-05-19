Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новостивчера в 01:40

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Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новостивчера в 01:40

Россия сокращает вложения в госдолг США

Evo-rus.comвчера в 15:06

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ruвчера в 12:56

AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

News.ruвчера в 14:23

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США до $3,854 миллиарда

Вести.Ru18 мая в 03:54

Россия перекладывает резервы из американских госбумаг в золото

Независимая газета17 мая в 13:15

Почти втрое сократились вложения России в гособлигации США

RuNews24.ru17 мая в 05:47
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
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Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля

Во вторник, 19 мая, заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева заявила, что её министерство рекомендует открыть смены в детских лагерях с 1 июля.
Форпост Северо-Запад вчера в 05:36
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Общество

Голикова допустила переход 17 регионов на первый и следующие этапы снятия ограничений

17 российских регионов могут перейти на первый и последующие этапы снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа.
Известия 04:26
Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
2
Общество

Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами

Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА вчера в 08:17
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
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Здоровье

Заболеваемость пневмонией выросла в Самарской области в четыре раза

В Самарской области в четыре раза увеличился показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.
Коммерсантъ Самара 03:17
11
Единоборства

Шлеменко рассказал о переговорах по контракту с UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о переговорах по подписанию контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
RT на русском 01:52
Общество

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 504 человека

Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
3
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала нового возлюбленного

Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform 18 мая в 13:05
8
Политика

Компромат на Порошенко назвали «российской провокацией»

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) назвали «российской провокацией» аудиозапись разговора предположительно пятого президента Украины с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
Lenta.ru 02:22
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Происшествия

Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
53
Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,2K
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
5
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой

Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
1K
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3,5K
Происшествия

26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 04:24
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд Павел Прилучный проиграл суд.
Экспресс газета 04:45
Общество

В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

Znak.com вчера в 16:55
107
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
74
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
43
Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
863
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Происшествия

В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску

Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
5
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
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Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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