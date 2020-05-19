Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новости01:40

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Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новости01:40

Россия сокращает вложения в госдолг США

Evo-rus.com15:06

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ru12:56

AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

News.ru14:23

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США до $3,854 миллиарда

Вести.Ruвчера в 03:54

Россия перекладывает резервы из американских госбумаг в золото

Независимая газета17 мая в 13:15

Почти втрое сократились вложения России в гособлигации США

RuNews24.ru17 мая в 05:47
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Армия и оружие

СМИ: целью атаки хакеров на Mitsubishi Electric были данные о ракетных разработках

Целью хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric, о которой стало известно в начале этого года, была информация о разработке новых ракет.
ТАСС 21:21
Общество

Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве

Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 14:16
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
2K
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
7
Политика

США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.
RT на русском 20:31
1
Гаджеты

Акция: «МегаФон» продает два смартфона Samsung по цене одного

В магазине оператора «МегаФон» началась акция, в рамках которой можно приобрести смартфон Samsung – и получить в виде презента еще один аппарат этого же производителя.
Dgl.ru 08:09
5
Здоровье

Ещё 49 случаев коронавируса зарегистрировали в Пермском крае

За минувшие сутки на территории Пермского края были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Пермь открытая вчера в 06:02
65
Здоровье

Медики Иркутской области получат единовременную выплату из регионального бюджета

В Иркутской области единовременную выплату получит медицинский персонал, работающий с коронавирусными больными и входящий в зону риска заражения COVID-19.
SIA.ru 10:01
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
1,2K
Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
1,1K
Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
1
Общество

Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам спасать клубнику

Наследник британского престола принц Чарльз совместно с правительством Великобритании предложили своим гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы, поехать собирать клубнику на фермах в Шотландии.
Российская газета 17:41
5
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,3K
Общество

Мишустин назвал число готовых к смягчению ограничений регионов

По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 – до 290 678.
Rambler News Service вчера в 06:30
2,3K
Здоровье

Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи

Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
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Авто

Toyota представила Toyota Venza второго поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
833
Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
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Здоровье

Скворцова заявила о достижении плато по коронавирусу в России

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается.
Забайкальский рабочий 16 мая в 20:13
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Транспорт

Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта

На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
2
Политика

Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов

Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
1
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
206
Общество

Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все

На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 22:14
11
Космос

Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США

ИА Красная Весна 21:17
1
Политика

Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
1,4K
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала своего бойфренда

Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
8
Происшествия

В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
21
Общество

В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное

Lenta.ru 12:56
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