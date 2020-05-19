Экономика
Газета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось
РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новости01:40
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Армия и оружие
СМИ: целью атаки хакеров на Mitsubishi Electric были данные о ракетных разработках
Целью хакерской атаки на японского производителя электроники Mitsubishi Electric, о которой стало известно в начале этого года, была информация о разработке новых ракет.
ТАСС 21:21
Общество
Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 14:16
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Политика
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.
RT на русском 20:31
Гаджеты
Акция: «МегаФон» продает два смартфона Samsung по цене одного
В магазине оператора «МегаФон» началась акция, в рамках которой можно приобрести смартфон Samsung – и получить в виде презента еще один аппарат этого же производителя.
Dgl.ru 08:09
Здоровье
Ещё 49 случаев коронавируса зарегистрировали в Пермском крае
За минувшие сутки на территории Пермского края были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Пермь открытая вчера в 06:02
Здоровье
Медики Иркутской области получат единовременную выплату из регионального бюджета
В Иркутской области единовременную выплату получит медицинский персонал, работающий с коронавирусными больными и входящий в зону риска заражения COVID-19.
SIA.ru 10:01
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Общество
Принц Чарльз предложил потерявшим работу британцам спасать клубнику
Наследник британского престола принц Чарльз совместно с правительством Великобритании предложили своим гражданам, оставшимся из-за пандемии без работы, поехать собирать клубнику на фермах в Шотландии.
Российская газета 17:41
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению ограничений регионов
По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 – до 290 678.
Rambler News Service вчера в 06:30
Здоровье
Назван смертельно опасный симптом коронавируса для молодёжи
Инсульт может стать для молодых пациентов с коронавирусом «первым и последним» симптомом.
Псковское агентство информации вчера в 07:28
Авто
Toyota представила Toyota Venza второго поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Здоровье
Скворцова заявила о достижении плато по коронавирусу в России
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается.
Забайкальский рабочий 16 мая в 20:13
Транспорт
Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта
На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
Известия вчера в 06:41
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости 19:06
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Общество
Доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеют все
На ютуб-канале доктор поделился своей точкой зрения по поводу распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 22:14
Космос
Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США
ИА Красная Весна 21:17
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала своего бойфренда
Алена Шишкова впервые решилась показать поклонникам своего возлюбленного. Правда, лицо мужчины модель закрыла улыбающимся смайликом.
7Дней.ру вчера в 16:00
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59