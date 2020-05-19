Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новости01:40

Подробнее о событии

AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

News.ru14:23

Россия сокращает вложения в госдолг США

Evo-rus.com15:06

Почти втрое сократились вложения России в гособлигации США

RuNews24.ru17 мая в 05:47

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новости01:40

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США до $3,854 миллиарда

Вести.Ruвчера в 03:54

Россия перекладывает резервы из американских госбумаг в золото

Независимая газета17 мая в 13:15

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ru12:56
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
Здоровье

Гастроэнтеролог развеял миф о популярном способе приготовления гречки

Гастроэнтеролог посоветовал готовить гречку наиболее приятным для каждого способом.
РИА Новости 20:45
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения.
Эхо Москвы 01:35
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
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Общество

Министр труда дико высказался про 10 000 пособия на детей

Речь в передаче шла о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Московский Комсомолец 10:27
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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Армия и оружие

В Армении начались военные учения с применением РСЗО «Смерч»

Масштабные тактические учения с применением РСЗО «Смерч» начались в военном училище имени Баграмяна Министерства обороны Республики Армения 19 мая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
ИА Красная Весна 14:39
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
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Общество

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Здоровье

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
РИА Новости вчера в 07:38
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Гаджеты

ФБР без помощи Apple взломало iPhone террориста

Есть данные, что этими устройствами были iPhone 7 и iPhone 5. В этом случае Apple предоставила только данные в сервисе iCloud, но данные для доступа к памяти самого смартфона она давать отказалась, ссылаясь на то, что это предоставляет угрозу национальной безопасности.
Astera 09:32
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Культура

Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона

Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Плановая вакцинация на период распространения коронавируса COVID-19 в России приостановлена.
Вести.Ru 12:47
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
247
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
1,2K
Армия и оружие

Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи

РИА Новости 20:31
1
Армия и оружие

США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM 20:33
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
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Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
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Энергетика

Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой

Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
1
Здоровье

Скворцова заявила о достижении плато по коронавирусу в России

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается.
Забайкальский рабочий 16 мая в 20:13
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Кино

Режиссерская версия «Лиги справедливости» может выйти на HBO Max

Popcornnews.ru 08:20
1
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
91
Космос

НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам

РИА Новости 17:17
1
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
1K
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
447
Экономика

Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны

О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
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