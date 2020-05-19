Экономика
Газета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось
РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новостивчера в 01:40
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В AmCham прокомментировали сокращение вложений России в гособлигации США
Аргументы и Фактывчера в 03:31
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Политика
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России, предоставленное в Совете Безопасности ООН.
Lenta.ru 18:58
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире
За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев коронавирусом.
Российская газета 12:23
Гаджеты
«Рентгеновскую» камеру заблокировали на OnePlus 8 Pro
Один из режимов камеры китайского смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать некоторые предметы насквозь.
Народные новости вчера в 10:56
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Здоровье
В Адыгее на похоронах более 150 человек заразились коронавирусом
В республике Адыгея свыше 150 жителей Красногвардейского района заразились COVID-19 после посещения масштабных похорон.
Gazeta.SPb 15:31
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru 18:21
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Вашингтон, 20 мая 2020, 03:33 — REGNUM ВМС США заявили о возможном применением силы — «законных оборонительных мер» при приближении менее, чем на 100 метров к их военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе.
REGNUM вчера в 20:33
Футбол
Статуи Никиты Симоняна и трех тренеров украли в Ереване
Телеканал 360° 11:57
Армия и оружие
Российский экраноплан А-050 в США назвали «морским монстром»
Американское издание We Are the Mighty назвало его "морским монстром".
Народные новости 17 мая в 19:39
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Наука
Объяснены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Ученые из китайского Медицинского колледжа Тунцзи совместно со специалистами Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужского населения.
Live24 15:15
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам в Сирии, выходит замуж за своего адвоката.
Инфо24 12:44
Происшествия
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.
Lenta.ru 04:58
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Съемки нового сериала по роману мастера ужасов Стивена Кинга активно продолжаются. Инсайдеры показали первые кадры.
iReactor 11:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева продемонстрировала молодежный образ и модельную походку
Певица мило улыбалась, снимающему ее на камеру мужу и посылала ему воздушные поцелуи.
Uznayvse.ru 15:34
Общество
Костромичи начали оформлять пособия на детей от 3 до 7 лет
Аурика Дроздник, директор Департамента по труду и социальной защите Костромской области: «Если ребенку на 1 января уже было 3 года или он родился 1 января три года назад, то выплата будет назначена с 1 января 2020 года, независимо от того, когда гражданин за ней обратится».
ГТРК Кострома 07:50
Общество
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
РИА Новости 15:49
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области
С 23.00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах мокрый снег.
РБК 17:35
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами РФ.
Коммерсантъ 16:54
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Авто
Alpina доработала мощнейший BMW X7
Ателье Alpina решило занять пустую нишу и представило модель XB7. За основу взята модификация M50i с 4,4-литровой «битурбовосьмёркой».
FormaCar 05:05