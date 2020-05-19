РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.

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