Экономика
Газета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новости01:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Армия и оружие
Черноморский флот ждёт свой флагман снова в строй
ИА Новороссия вчера в 13:00
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Коронавирус добрался до наслегов в Якутии
В селе Салбанцы Намского района Якутии коронавирусом заболели сразу несколько человек.
SakhaNews 06:50
Политика
Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
RT на русском 12:47
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Экономика
Швеция приготовилась к рекордному кризису
Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 18:59
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Здоровье
Глава донского Минздрава разъяснила ситуацию с доплатами за апрель
Сегодня министр здравоохранения Дона разъяснила ситуацию с федеральными и региональными доплатами врачам и медработникам.
Дон-ТР 08:26
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Общество
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
Комсомольская правда 11:28
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК 17:29
Общество
В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
В финале шоу о своей новой влюбленности заявила и резидент «Comedy Woman» Екатерина Варнава.
Bimru.ru 02:46
Наука
Ученые в Китае считают, что их лекарство остановит пандемию COVID-19
Ученые из китайской лаборатории разрабатывают новое лекарство против COVID-19 на основе антител, которое, по их мнению, сможет остановить пандемию новой коронавирусной инфекции, сообщает агентство Франс Пресс.
РИА Новости 03:28
Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Происшествия
Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел
Очередные два уголовных дела возбудили сахалинские таможенники по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.
Сахалин.Инфо 19:09
Политика
Сенатор оценил предложение Жириновского ликвидировать Совфед
Globallookpress / Pravda Komsomolskaya Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ликвидировать Совфед является пиаром политика, который хочет напомнить о себе.
РЕН ТВ 08:35
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Космос
NASA определило лучшую систему для добычи лунного реголита
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало лучший проект машины для раскопок лунной породы.
BitCryptoNews вчера в 08:50
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Гаджеты
Honor выпустит Smart TV с 6 микрофонами
ITZine.ru вчера в 03:00
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отработал беспилотный режим
Российский самолет пятого поколения проходит испытания. Российский истребитель Су-57 отработал беспилотный режим.
Piter.tv вчера в 05:31
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Футбол
«Депортиво» имел возможность подписать Роналду за 15 миллионов евро
Многолетний президент «Депортиво» Аугусто Сезар Лендойру рассказал, что клуб в свое время имел возможность подписать Криштиану Роналду.
Матч ТВ 18:07
Общество
Остановилось сердце: во Владивостоке скончался Алексей Тимченко
Как стало известно «Восток-Медиа», у него остановилось сердце.
Восток-Медиа 06:42