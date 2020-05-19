Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
Читать в источнике
Комментировать521
с чего всё началось

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
РИА Новостивчера в 01:40

Подробнее о событии

Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США

РИА Новостивчера в 01:40

Россия сокращает вложения в госдолг США

Газета.Ruвчера в 12:56

Отказ России от вложений в госдолг США нанес удар по статусу доллара

Экономика сегоднявчера в 10:02

В AmCham прокомментировали сокращение вложений России в гособлигации США

Аргументы и Фактывчера в 03:31

Американский долг тихо становится только американским

Новостной фронтвчера в 03:20

AmCham объяснила продажу Россией облигаций госдолга США

News.ruвчера в 14:23

Россия продает американские облигации. Почему?

Инфорос18 мая в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
Футбол

«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Вести.Ru 14:59
251
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
217
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,6K
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Газета.Ru вчера в 07:45
251
Энергетика

Нефть снова опустилась к $35 за баррель

Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
REGNUM 12:17
14
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
417
Кино

Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max

После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
Kinonews.ru 14:37
1
Общество

Варвара Караулова выходит замуж за защищавшего её адвоката

В апреле 2019 года Караулову освободили из колонии в Вологде условно-досрочно.
Говорит Москва 12:42
3
Авто

В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed

Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru 05:19
30
Политика

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости 14:16
29
Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

REGNUM 10:03
138
Единоборства

Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение

Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
29
Политика

В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
72
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
3
Автоспорт

Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца

Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.
Вести.Ru 05:30
Космос

Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути

Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 18 мая в 03:16
3
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
4
Политика

Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия 12:51
39
Политика

Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
1,6K
Происшествия

Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень

Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:49
890
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
25
Футбол

Далер Кузяев намерен уехать в Европу

Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом.
Чемпионат 15:14
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
257
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
1
Футбол

Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram.
РЕН ТВ 11:06
1
Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
1
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
4,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное