Экономика
Газета.RuРоссия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.
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с чего всё началось
РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новостивчера в 01:40
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В AmCham прокомментировали сокращение вложений России в гособлигации США
Аргументы и Фактывчера в 03:31
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Футбол
«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»
Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Вести.Ru 14:59
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Газета.Ru вчера в 07:45
Энергетика
Нефть снова опустилась к $35 за баррель
Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже.
REGNUM 12:17
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Кино
Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max
После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
Kinonews.ru 14:37
Общество
Варвара Караулова выходит замуж за защищавшего её адвоката
В апреле 2019 года Караулову освободили из колонии в Вологде условно-досрочно.
Говорит Москва 12:42
Авто
В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed
Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей.
32CARS.ru 05:19
Политика
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
РИА Новости 14:16
Единоборства
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Автоспорт
Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца
Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.
Вести.Ru 05:30
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы 18 мая в 03:16
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия 12:51
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Происшествия
Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень
Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.
Заря (г. Карачев) 12:05
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:49
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Футбол
Далер Кузяев намерен уехать в Европу
Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом.
Чемпионат 15:14
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Футбол
Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram.
РЕН ТВ 11:06
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи.
Lenta.ru 14:22
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17