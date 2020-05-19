РФ в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США - до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Это первое существенное сокращение Россией вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". В марте 2020 года Москва распродала значительную часть американских государственных облигаций. Российские вложения сократились с $12,58 млрд до $3,8 млрд.

Футбол «Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана» Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,6K

Энергетика Нефть снова опустилась к $35 за баррель Лондон, 20 мая 2020, 19:17 — REGNUM Нефть Brent снова опустилась к отметке $35 после кратковременного подъема выше отметки $36 за баррель в середине сессии 20 мая на Лондонской бирже. 14

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 417

Кино Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным. 1

Авто В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed Представители южнокорейской марки пока не раскрывают прайс-листов, но, по предварительной информации, Kia XCeed будет стоить в пределах 1,5 — 2,0 млн рублей. 30

Политика В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров «Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте. 72

Автоспорт Mercedes vs Феттель. Немецкая команда не готова подписать немца Нынешний руководитель формулического проекта одного из крупнейших в мире концернов по производству автомобилей Тото Вольфф не хочет приглашать в команду Феттеля.

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Политика Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой. 39

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.

Происшествия Под Брянском в трагическом ДТП погиб 16-летний парень Сегодня вечером на въезде в микрорайон Шибенец произошло ДТП. Об этом сообщили в социальных сетях.

Футбол Далер Кузяев намерен уехать в Европу Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом.

Футбол Андрей Аршавин пошутил над бывшими одноклубниками, опубликовав дрова Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин решил пошутить над бывшими одноклубниками, опубликовав фотографию с дровами в Instagram. 1