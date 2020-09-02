Россия сократила добычу нефти в январе-августе на 7%
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Добыча нефти в России сократилась в январе — августе 2020 года на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 346,075 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).В источнике
С чего всё началось
Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 8,8%
В январе-августе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья снизился на 8,8% в годовом измерении и составил 150,96 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,54 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс02:11
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