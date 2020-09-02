Россия сократила добычу нефти в январе-августе на 7%

Добыча нефти в России сократилась в январе — августе 2020 года на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 346,075 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).