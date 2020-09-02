Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Россия сократила добычу нефти в январе-августе на 7%

Добыча нефти в России сократилась в январе — августе 2020 года на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 346,075 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 8,8%

В январе-августе 2020 года экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья снизился на 8,8% в годовом измерении и составил 150,96 млн тонн, говорится в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,54 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.
Интерфакс02:11
Подробнее о событии
Lenta.ru

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59
Коммерсантъ

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22
Российская газета

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58
ИА Красная Весна

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37
Rambler News Service

Россия сократила экспорт нефти в январе-августе почти на 11%

Rambler News Service07:36
Интерфакс

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Ведомости08:34
148

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
1K

США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса

«США продолжат привлекать международных партнеров для победы над вирусом, но мы не намерены ограничивать себя многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств для разработки вакцины, соответствующей требованиям FDA.
Remedium.ru06:23
14

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
313