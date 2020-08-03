Добыча нефти в России сократилась в январе — июле 2020 года на 6,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 304,33 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в июле составила 39,632 млн тонн.

Россия сократила добычу нефти в январе-июле на 6,5%

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