Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия сократила добычу нефти в январе-мае почти на 3%

Добыча нефти в России сократилась в январе — мае 2020 года на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 226,479 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в мае составила 39,704 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России в мае на 15,5% в годовом измерении

Экспорт в Белоруссию снизился на 47,7% до 3,64 млн тонн нефти. Объем добычи газа в России в мае составил 52,58 млрд куб. м, снизившись на 14,5% относительно того же месяца прошлого года.
Интерфакс01:53

Подробнее о событии

Россия в мае в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

ТАСС09:20

Россия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Интерфакс09:03

Добыча нефти в РФ за 5 месяцев снизилась на 2,6%, добыча газа уменьшилась на 9,2%

Финмаркет02:17

Россия сократила добычу нефти и конденсата на 15,6%

News.ru05:32

Россия снизила добычу нефти в мае более чем на 15%

Коммерсантъ03:52

Россия снижает добычу в рамках соглашения ОПЕК+

Вести.Ru05:39

Почему США проиграли нефтяную гонку? Колонка Евгения Беня

ФАНвчера в 03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Здоровье

В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом

Более 40 медиков заразились COVID-19 в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя минздрава Приамурья Светлану Леонтьеву.
РИА Новости 04:08
1
Экономика

Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
961
Гаджеты

Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone

Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform вчера в 11:58
13
Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
773
Происшествия

В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
RT на русском 09:22
Происшествия

Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры

В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
211
Кино

Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix

NewInform вчера в 06:46
22
Политика

Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
6
Автоспорт

«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020

РИА Новости 05:21
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
5
Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
270
Футбол

Украинский футбольный клуб «Карпаты» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса

Украинская команда "Карпаты" ушла на карантин из-за массового обнаружения коронавируса у футболистов и персонала клуба.
ТАСС Спорт 09:11
Политика

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
51
Политика

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
9
Происшествия

Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
570
Космос

Геологическая модель поможет найти залежи водного льда на Луне

N+1 08:50
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
229
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
84
Шоу-бизнес

Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23
7
Экономика

«Аэрофлот» сообщил о падении цен на авиакеросин в апреле на 30,5%

Стоимость авиакеросина в РФ в апреле 2020 года рухнула на 30,5% по сравнению с апрелем прошлого года и составила 30,7 тыс. рублей за тонну, говорится в презентации "Аэрофлота".
ТАСС 08:37
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
142
Происшествия

В Челябинске охранник магазина отправил в нокаут мужчину на каблуках

Охранник ударил странного посетителя магазина по лицу, отчего тот упал и не вставал до окончания съемки.
Ридус 08:10
26
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
259
Транспорт

Поезда на мурманском направлении пойдут в обход разрушенного моста

Российская газета 08:50
2
Биатлон

Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
676
Общество

МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров

BFM.ru вчера в 07:20
510
Футбол

Мяч Павлюченко признан лучшим голом сборной на чемпионатах Европы

39-летний футболист, нападающий, заслуженный мастер спорт России Роман Павлюченко стал победителем конкурса на лучший гол сборной России по футболу на европейских чемпионатах.
SM News 07:45
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
2K
Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
Известия 06:43
76
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное