Экспорт в Белоруссию снизился на 47,7% до 3,64 млн тонн нефти. Объем добычи газа в России в мае составил 52,58 млрд куб. м, снизившись на 14,5% относительно того же месяца прошлого года.

с чего всё началось

Добыча нефти в России сократилась в январе — мае 2020 года на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 226,479 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК). Добыча нефти в России в мае составила 39,704 млн тонн.

Россия сократила добычу нефти в январе-мае почти на 3%

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