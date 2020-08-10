Россия сократила доходы от экспорта нефти в I полугодии в 1,5 раза
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Россия сократила в январе—июне 2020 года экспорт нефти в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза — до $38,923 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).В источнике
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